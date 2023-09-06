Jajal Drive Mode Mitsubishi XForce: Tangguh di Segala Medan!

KARAWANG - Mitsubishi XForce menjadi primadona di gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 bulan lalu. Salah satu yang menjadi daya tarik adalah Drive Mode atau mode berkendara.

Fitur ini hanya ada di varian Ultimate dan diklaim sangat cocok untuk kondisi jalanan di negara ASEAN. Okezone pun berkesempatan menguji kecanggihan fitur tersebut dalam acara Mini Test Drive XForce di Karawang, Rabu, (6/9/2023).

Sekadar informasi The New SUV Mitsubishi ini dilengkapi fitur empat mode penggerak Normal, Wet, Gravel, dan Mud yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi jalan yang sedang dilalui.

Empat mode berkendara memungkinkan kendaraan bermanuver dalam berbagai kondisi jalan melalui pengendalian terintegrasi dari Active Yaw Control (AYC), yang meningkatkan kemampuan kendali dengan menyesuaikan tenaga penggerak pada roda depan kiri dan kanan, kendali traksi, yang mengontrol gerakan ban, kendali mesin, dan kendali power steering.

Pada putaran pertama kami masih menjajal mode normal. Tanpa mengubah ke mode apapun, Mitsubishi XForce sudah langsung mentracking seluruh pergerakan, baik dari transmisi, rem, dan power steering yang terintegrasi dari AYC.

BACA JUGA: Ini Perbedaan Mesin Mitsubishi XForce dan Xpander

Sementara di wet mode mobil ini mampu meningkatkan kemampuan menikung dan stabilitas mobil di jalan basah, hingga banjir sekalipun. Manuver mobil saat dibawa berkelok pun cukup mudah dikendalikan meski pengemudi berbadan kecil sekitar 165 cm sekalipun.

Nah, pada mode ini setting kontrol traksi ada di level 4 yang berfungsi mengurangi slip roda. Lalu Active Yaw Control (AYC) di level 4 langsung menunjukan intervensi komputer untuk membantu pengemudi membelok-belokan mobil.

Kemudian kami langsung mencoba mode gravel di medan yang bergelombang dengan permukaan aspal yang tidak rata. Permukaan ini pun disesuaikan dengan empat jenis aspal yang umum digunakan di Indonesia.

Pada mode ini, karakter suspensi mobil memang tidak terlalu banyak berubah. Namun pengemudi dapat merasakan roda depan melakukan spin lebih banyak, sehingga membuat laju mobil tetap nyaman.

Sayangnya tidak ada lintasan mud atau lumpur pada sesi tersebut. Namun demikian fitur ini akan membantu mobil yang slip karena AYC akan dinonaktifkan dan bobot stetir akan dibuat normal di level 3.

Product Appeal Evaluation Departement Mitsubishi Motors, Masahiro Tamura menekankan jika drive mode di XForce dapat berjalan lebih baik, ketimbang mode normal. Di sisi lain, mobil ini memang sudah dirancang untuk jalanan di negara ASEAN.