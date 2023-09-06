Toyota Resmi Perkenalkan SUV Penantang Rolls-Royce Cullinan, Harganya Berapa?

JAKARTA - Toyota akhirnya merilis resmi mobil SUV mewah buatan mereka Toyota Century, Rabu (9/6/2023).

Mobil SUV tersebut diyakini akan mengganggu dominasi mobil-mobil SUV ultra luks yang kini banyak dipegang oleh buatan Eropa seperti Rolls-Royce Cullinan dan Bentley Bentayga.

Simon Humphries, Chief Branding Officer Toyota dalam siaran langsung di kanal YouTube Toyota Global, hari ini menyebutkan alasan mengapa mereka perlu menghadirkan Toyota Century dalam bentuk SUV ultra luks.

Diketahu sebelumnya Toyota Century dikenal sebagai mobil sedan ultra luks yang hanya dipasarkan di wilayah Jepang. Kini mobil tersebut bertransformasi jadi mobil SUV ultra luks seperti Rolls-Royce Cullinan dan Bentley Bentayga.

"Kustomer saat ini sudah berubah. Generasi-generasi baru telah masuk ke industri dan mereka butuh cara baru dalam bekerja dan berpikir. Di saat inilah Century berubah," ujar Simon.

Lebih lanjut Simon menuturkan kustomer yang ada saat ini sangat berbeda dengan saat sedan Toyota Century pertama kali dibuat pada 1967.

Kini mereka justru membutuhkan sebuah mobil ultra luks yang tidak hanya bisa digunakan untuk bekerja tapi juga untuk pergi ke tempat-tempat yang mereka tidak ketahui.

"Mereka ingin mobil dengan ruangan yang ideal untuk bekerja tapi juga untuk beristirahat," jelasnya lagi.