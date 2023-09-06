Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

MINI Cooper Tidak Lagi Tersedia dalam Transmisi Manual, Kenapa?

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |08:45 WIB
MINI Cooper Tidak Lagi Tersedia dalam Transmisi Manual, Kenapa?
Ilustrasi Mini Cooper. (Doc. Mini)
A
A
A

JAKARTA - Mobil legendaris MINI Cooper secara resmi meninggalkan sistem transmisi manual, langkah ini diambil guna merespons konsumen yang mulai menaruh minatnya pada sistem tersebut.

"Kami tidak lagi menyediakan MINI Cooper dengan transmisi manual," ujar Stefanie Wurst, CEO MINI dikutip Top Gear, Rabu (6/9/2023) ini.

Keputusan itu membuat MINI Cooper terakhir yang menggunakan sistem transmisi manual adalah MINI Cooper JCW 1to6. Setelahnya MINI tidak akan lagi menyediakan sistem transmisi manual di semua model MINI Cooper. Termasuk MINI Cooper terbaru yang awal pekan ini diluncurkan.

Keputusan tersebut didasarkan pada fakta, saat ini masyarakat mulai lebih akrab dengan transmisi otomatis dibanding manual. Selain itu transmisi manual lebih banyak digunakan oleh para pengendara antusias dan kepentingan balap.

Lalu keputusan meninggalkan transmisi manual ternyata tidak berimbas pada upaya MINI yang fokus dalam cabang motorsport atau balapan.

Halaman:
1 2
      
