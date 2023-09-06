Advertisement
OTOMOTIF

Rem Parkir Elektrik Diaktifkan saat Mobil Berjalan, Ini yang Terjadi

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |07:53 WIB
Rem Parkir Elektrik Diaktifkan saat Mobil Berjalan, Ini yang Terjadi
Electronik parking brake. (Doc. Muhamad Fadli Ramadan/Okezone)
JAKARTA – Produsen mobil saat ini membekali produknya dengan electronik parking brake (EPB) atau rem parkir elektrik.

Ini merupakan pengganti dari tuas rem tangan konvensional yang tugasnya mengunci ban ketika pedal rem tak diinjak.

Penggunaan EPB jelas menambah estetika mobil karena membuat konsol tengah menjadi lebih rapih. Selain itu, rem parkir elektrik juga memudahkan pengemudi karena hanya perlu mencongkel tuas ke atas dengan jari untuk mengaktifkannya.

Namun, apa yang terjadi ketika EPB diaktifkan ketika mobil sedang berjalan? Bonar Pakpahan, Product Expert PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), mengatakan fitur tersebut belum tentu aktif apabila berada dalam kecepatan tertentu.

“Intinya kalau cuma ditarik atau dicolek, rem parkir tidak akan aktif, ban mobil tidak akan terkunci. Mobil itu kan ada komputer yang membaca kondisi ya, dia lihat mesin menyala, sedang melaju atau berhenti, ada banyak parameternya,” kata Bonar di Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Kendati begitu, Bonar mengungkapkan bahwa EPB memiliki sistem kerja yang sama seperti tuas rem tangan konvensional. Fitur tersebut dapat digunakan oleh pengemudi untuk membantu pengereman.

Ini juga bisa dimanfaatkan oleh penumpang apabila pengemudi lengah dan tidak melakukan pengereman. Maka tombol EPB bisa dicongkel selama satu detik untuk mengaktifkan rem mobil.

“Tetapi kalau dalam konteks pengereman darurat, EPB bisa dimanfaatkan untuk situasi seperti itu. Ini dalam kondisi rem kaki tidak diinjak ya. Caranya tuasnya ditarik dan ditahan kira-kira lebih dari satu detik sampai ada suara bunyi peringatan atau buzzer,” ujarnya.

