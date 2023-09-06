Cheat GTA PS2 Mobil Monster dan Beberapa Cheat Lainnya Lengkap

JAKARTA - Daftar kode cheat GTA PS2 mobil monster ternyata sangat mudah untuk diketahui bahkan dihafalkan. Penggunaan cara agak curang satu ini sudah umum dilakukan supaya mobil yang kamu kendarai dalam gameplay bisa terbang sungguhan dengan leluasa.

Game GTA San Andreas Playstation 2 memang merupakan game paling seru untuk dimainkan. Sebab game garapan Rockstar Games ini berhasil menyimpan kenangan indah di hati para penggemarnya.

Meski game GTA San Andreas PS2 sangat seru untuk dimainkan, namun siapa sangka bahwa banyak pecinta game ini yang mengeluhkan kesulitan di saat memainkannya, terutama dalam menjalankan sebuah misi hingga tamat. Salah satu cara mudah untuk memainkannya yaitu dengan mengaktifkan beberapa cheat berikut, salah satunya menghadirkan mobil monster.

Oleh karena itu tidak heran bila dibalik kemudahan bermain GTA PS2 tidak akan pernah lepas dari penggunaan cheat di setiap permainannya. Hal itu dilakukan guna mempermudah dalam memainkan permainan hingga tamat.

Bagi yang penasaran maka ikuti informasi terlengkap pada ulasan satu ini. Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Rabu (6/9/2023) terkait cheat GTA PS2 mobil monster.

Dalam permainan GTA San Andreas para pengguna bisa menghadirkan apapun yang diinginkan, mulai dari darah kebal, memanggil pesawat, memanggil tank hingga mobil monster. Jika kamu ingin memanggilnya maka gunakan cheat sebagai berikut:

Cheat Mobil Terbang: kanan, atas, R1, R1, R1, bawah, segitiga, segita, X, lingkaran, L1, L1.