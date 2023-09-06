Mobil Bekas Tipe Sedan Paling Dicari di Jakarta: Kombinasi Gaya dan Kenyamanan

JAKARTA-Jakarta, kota metropolitan terpadat di Indonesia, memiliki lalu lintas yang padat dan kualitas jalan yang “beragam”. Oleh karena itu, sedan sering menjadi pilihan populer di antara para pengendara yang menginginkan kenyamanan dan performa dalam berkendara. Berikut adalah beberapa tipe sedan bekas yang paling diminati beserta perkiraan harga mobil bekas di Jakarta.

1. Toyota Corolla Altis

Toyota Corolla Altis telah menjadi ikon sedan di Indonesia selama bertahun-tahun. Dikenal dengan keandalan, kenyamanan, dan efisiensi bahan bakarnya, Altis sering menjadi pilihan favorit para pengemudi kota. Harga bekas Toyota Corolla Altis bervariasi tergantung pada tahun produksi, kondisi, dan varian, dengan perkiraan mulai dari sekitar Rp150 juta hingga Rp300 juta rupiah.

BACA JUGA:

2. Honda Civic