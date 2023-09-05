Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

4 Rekomendasi Ponsel Kece di Harga Rp4 Jutaan, Mana yang Menarik?

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |21:11 WIB
4 Rekomendasi Ponsel Kece di Harga Rp4 Jutaan, Mana yang Menarik?
Infinix Hot 30 Play (Foto: Infinix)
A
A
A

JAKARTA - Berikut ini rekomendasi empat ponsel kece di tahun 2023 dengan harga Rp4 jutaan. Ponsel ini pun hadir untuk segmen entry-level yang cocok untuk aktivitas keseharian Anda.

Umumnya ponsel entry level, pastinya ada plus-minus fitur hingga spesifikasi yang ditawarkan. Akan tetapi, empat ponsel di bawah ini rasanya cocok untuk dipertimbangkan dengan gaya hidup kaum milenial hingga Gen Z. Berikut ulasannya. 

1. OnePlus Nord N30 5G

Ponsel ini dibekali prosesor Snapdragon 695 5G. Dengan kapasitas RAM 8GB dan ruang penyimpanan 128GB, memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi secara multitasking.

N30 juga dilengkapi dengan layar IPS 120Hz, sebuah fitur yang bagus untuk bermain game dan penggunaan sehari-hari. Dengan adaptor daya 50W, OnePlus Nord N30 5G dibanderol dengan harga kisaran Rp4 jutaan.

2. Samsung Galaxy A14 5G

Ponsel ini memiliki konektivitas NFC untuk pembayaran contactless dengan daya tahan baterai yang luar biasa, yakni 4.900 mAh yang diklaim mampu bertahan dalam dua hari pemakaian normal.

Hadirnya Prosesor Octa-Core yang dipadukan dengan RAM 6GB dan ROM 128GB membuat ponsel ini cukup sepadan dengan harga yang ditawarkan. Dengan kamera yang cukup bagus dan kecepatan ponsel yang baik, perangkat ini dijual seharga Rp3 jutaan.

Halaman:
1 2
      
