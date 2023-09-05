Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Lenovo Bikin Kacamata Gaming untuk Sempurnakan Main Legion Go

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |08:29 WIB
Lenovo Bikin Kacamata Gaming untuk Sempurnakan Main Legion Go
Kacamata game Lenovo (Foto: Tech Crunch)
A
A
A

BERLIN - Lenovo kembali memberikan gebrakan. Kali ini mereka menghadirkan kacamata yang memperkaya pengalaman pengguna dalam bermain game di konsol genggam mereka, Legion Go.

Sebagaimana dilansir dari TechCrunch, Selasa (5/9/2023), Lenovo memperkenalkan dua perangkat tersebut di acara pameran teknologi, IFA Berlin 2023.

Untuk kacamata gaming, Lenovo menyematkan panel Micro-OLED, dengan resolusi 1.920 x 1.080 ditambah dengan kecepatan refresh 60Hz. Itu akan dirilis pada bulan Oktober, bersamaan dengan Legion Go.

Sementara Legion Go memiliki layar QHD Plus 8,8 inci dan baterai berukuran lumayan 49,2Wh. Ini dirancang untuk memainkan game PC, yang menjadi sebuah kelebihan dari perangkat tersebut.

PC portal handheld itu juga dibekali dengan RAM 16GB dan penyimpanan hingga 1TB. Belum lagi kontrol yang dapat dilepas bergaya Switch juga merupakan sebuah hal yang menarik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/57/2988990/lenovo_thinkstation_p8-QVkG_large.jpeg
Lenovo Luncurkan ThinkStation P8, Workstation Gahar untuk Para Profesional dan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/57/2982297/daystar_bot-78xN_large.jpg
Lenovo Rilis Daystar Bot, Robot Anjing Berkaki Enam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/02/57/2964685/lenovo-kenalkan-laptop-yang-dapat-diubah-jadi-android-T4eXlpeFuH.jpg
Lenovo Kenalkan Laptop yang Dapat Diubah Jadi Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/19/57/2923234/review-lenovo-yoga-pro-7-cocok-buat-siapa-saja-1yybPXXrOn.jpg
Review Lenovo Yoga Pro 7: Cocok Buat Siapa Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/02/57/2875831/bocoran-lenovo-legion-go-yang-siap-tandingi-steam-deck-dan-rog-ally-U0m28UY3Pk.jpg
Bocoran Lenovo Legion Go yang Siap Tandingi Steam Deck dan ROG Ally
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/57/2866478/tampilan-legion-go-kembali-bocor-gabungan-steam-deck-dan-nintendo-switch-SHgTDM7rXd.jpg
Tampilan Legion Go Kembali Bocor, Gabungan Steam Deck dan Nintendo Switch
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement