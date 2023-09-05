Lenovo Bikin Kacamata Gaming untuk Sempurnakan Main Legion Go

BERLIN - Lenovo kembali memberikan gebrakan. Kali ini mereka menghadirkan kacamata yang memperkaya pengalaman pengguna dalam bermain game di konsol genggam mereka, Legion Go.

Sebagaimana dilansir dari TechCrunch, Selasa (5/9/2023), Lenovo memperkenalkan dua perangkat tersebut di acara pameran teknologi, IFA Berlin 2023.

Untuk kacamata gaming, Lenovo menyematkan panel Micro-OLED, dengan resolusi 1.920 x 1.080 ditambah dengan kecepatan refresh 60Hz. Itu akan dirilis pada bulan Oktober, bersamaan dengan Legion Go.

Sementara Legion Go memiliki layar QHD Plus 8,8 inci dan baterai berukuran lumayan 49,2Wh. Ini dirancang untuk memainkan game PC, yang menjadi sebuah kelebihan dari perangkat tersebut.

PC portal handheld itu juga dibekali dengan RAM 16GB dan penyimpanan hingga 1TB. Belum lagi kontrol yang dapat dilepas bergaya Switch juga merupakan sebuah hal yang menarik.