5 Rekomendasi Laptop Kuliah Sesuai Kebutuhan Mahasiswa

JAKARTA – Memilih sebuah laptop yang akan digunakan selama kuliah merupakan hal yang sangat sulit bagi para mahasiswa. Tak jarang dari mereka bingung untuk memilih laptop yang dapat memenuhi kebutuhan akademis saja atau yang berguna sebagai laptop gaming dan streaming yang baik.

Hal yang harus dipertimbangkan mahasiswa dalam memilih laptop ini adalah desain yang ringan dan ringkas agar dapat dengan mudah di bawa saat kelas atau kemana pun pergi. Selain itu, daya tahan baterai yang mampu untuk digunakan seharian panjang juga perlu diperhatikan.

Berikut ini laptop terbaik untuk mahasiswa yang telah teridentifikasi sesuai dengan kebutuhan mereka.

1. Macbook Air M1

MacBook Air M1 yang diluncurkan pada tahun 2020 masih menjadi laptop yang ideal untuk dipakai oleh mahasiswa. Macbook ini cocok untuk Anda yang menginginkan daya tahan baterai yang baik dengan harga yang sepadan dengan kualitas nilai spesifikasi laptop secara keseluruhan. Di tahun 2023 ini, Macbook Air M1 bisa didapatkan dengan harga Rp13 Jutaan.

Dengan memiliki penyimpanan SSD 256GB dan RAM 8GB, Macbook ini dilengkapi dengan layar yang memiliki resolusi 2K untuk teks yang tajam, warna-warna cerah, hingga kecerahan mencapai 400 nits. Macbook tipe ini dapat membantu mengerjakan tugas seperti menulis makalah, membuat catatan, melakukan riset online, bahkan cukup mengesankan digunakan untuk pengeditan video atau tugas intensif lainnya.

2. Lenovo Chromebook Duet 3 11-Inch

Laptop dengan mesin ultraportable kecil ini mampu membantu mahasiswa untuk membuat catatan di mana saja. Layar pada perangkat ini relatif kecil, tetapi cukup untuk tugas-tugas monotasking seperti membuat catatan atau menulis email, dan resolusinya yang 2000 x 1200 menghasilkan gambar yang tajam dengan kepadatan piksel yang tinggi.

Meski ukurannya cukup kecil, tapi laptop ini sempurna untuk menjelajah web dan tugas-tugas ringan lainnya, bahkan mampu digunakan untuk streaming video dari YouTube ataupun aplikasi streaming lainnya. Kisaran laptop ini mulai dari Rp7-9 jutaan.

3. HP Elite Dragonfly 13.5-Inch Chromebook

Jika Anda ingin menginvestasikan laptop dalam jangka yang sangat panjang, laptop ini sangat cocok digunakan karena memiliki performa yang kuat dan multitasking. Anda akan mendapatkan layar 2K 13,5 inci dengan resolusi 2256 x 1504. Layar sentuhnya bermata mikro, memberikan pengguna ruang seluas mungkin, dan juga menyertakan teknologi BrightView pada 400 nits.

Keunggulan lain dari laptop ini adalah memiliki slot kunci Nano Security yang praktis juga dapat membantu mencegah pencurian. Sebagai bonus, mesin ini dilengkapi dengan chip keamanan Google Titan C yang tertanam dan sensor sidik jari. Dengan harga mencapai Rp30 jutaan, laptop ini sangat berguna dalam waktu yang sangat lama.