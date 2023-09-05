Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ini Tips TikToker Lystia Novilda untuk Bikin Konten Menarik dan Viral di Media Sosial

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |19:03 WIB
Ini Tips TikToker Lystia Novilda untuk Bikin Konten Menarik dan Viral di Media Sosial
Tiktoker, Lystia Novilda kiri (Foto: Tangguh Yudha/MPI)
BANDUNG - Konten yang menarik dan viral menjadi dambaan para konten kreator. Namun untuk menciptakan itu semua ternyata tidak hanya mengandalkan sebuah keberuntungan semata.

Hal itulah yang disampaikan oleh TikToker, Lystia Novilda. Menurutnya syarat utama membuat suatu konten di media sosial adalah jangan pernah takut dalam membuat sesuatu. Kemudia dia selalu berusaha membuat konten secepat mungkin ketika menemukan ide baru.

Lystia membagikan tips tersebut dalam acara Join The Flip Side Trip di Bandung, Selasa (5/9/2023). Dara cantik itu juga mengatakan agar selalu bersikap apa adanya di setiap konten yang dia buat.

"Untuk membuat konten jangan takut untuk mencoba. Jangan peduli kata orang lain karena itu hanya ada di pikiran aja. Dan kalau ketemu ide, itu langsung dicatet atau lebih baik langsung dieksekusi," ungkap Lystia.

"Aku gak pernah pikirin hook video, gak pernah mikirin viral. Yang penting buat dulu video yang menarik, nanti di salah satu momen dalam video pasti ada hal unik, nah sematkan itu untuk jadi hook video," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
