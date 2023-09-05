Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kenapa Internet dari Satelit Lebih Mahal? Ini Penjelasannya

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |17:22 WIB
Kenapa Internet dari Satelit Lebih Mahal? Ini Penjelasannya
Kenapa internet satelit mahal? (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA – Kenapa internet dari satelit lebih mahal dibandingkan dengan internet biasa? Padahal internet satelit memiliki koneksi broadband yang lebih lambat dari internet biasa dan sering kali kondisi cuaca menjadi kendala bagi internet satelit. Di Indonesia sendiri berlangganan internet satelit membutuhkan biaya mulai dari Rp1-10 jutaan.

Internet satelit menjadi salah satu cara yang digunakan banyak orang untuk dapat mengakses internet cepat yang biasanya digunakan untuk layanan pendidikan, kesehatan, pemerintahan, perusahaan, atau daerah-daerah yang belum memiliki jaringan komunikasi terestrial. Cara kerja layanan internet ini yang menjadikannya memerlukan biaya yang cukup mahal.

Sebagian besar, adanya pembatasan teknologi satelit ini menjadikannya membutuhkan dana yang mahal. Hal ini mencakup kecepatan, data, dan peralatan seperti parabola di rumah dan infrastruktur satelit geostasioner atau orbit rendah bumi.

Penyedia layanan internet akan mengirimkan satelit ke luar angkasa untuk mengorbit mengelilingi bumi. ISP tersebut kemudian mengandalkan sinyal yang diarahkan melalui salah satu satelit di orbit rendah atau tinggi bumi dan parabola receiver yang menangkap sinyal tersebut.

Receiver biasanya ditempatkan di rumah, layanan publik, perusahaan atau tempat tertentu yang tidak memiliki halangan pada langit seperti halnya kabel. Anda akan menyambungkan modem ke parabola tersebut untuk menerjemahkan sinyal yang masuk ke dalam koneksi internet yang digunakan. Pengguna juga memerlukan listrik untuk menjaga receiver tetap menyala.

Meski tidak bergantung pada kabel, fiber atau saluran telepon, teknologi ini tidak berkembang dengan baik di daerah pedesaan karena kurangnya penduduk yang membuat penyedia layanan harus mengeluarkan biaya lebih banyak untuk menjangkau lebih banyak wilayah untuk membawa jumlah pengguna yang sama ke internet.

