HOME OTOTEKNO TECHNO

Deretan Fitur Baru iOS 17 yang Bikin Pengguna Apple Penasaran

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |18:04 WIB
Deretan Fitur Baru iOS 17 yang Bikin Pengguna Apple Penasaran
Bocoran iOS 17 (Foto: Apple)
JAKARTA - Apple akan menawarkan fitur baru yang hadir di iOS 17, dan fitur-fitur tersebut akan meningkatkan cara kita berinteraksi satu sama lain ketika menggunakan ponsel. Sangat berguna bagi Anda pengguna Apple.

Lantas, apa saja fitur baru yang ada di iOS 17? Berikut ulasan dari Okezone Techno yang dilansir dari berbagai sumber. 

Poster Kontak 

Poster kontak adalah avatar baru untuk pemilik iPhone. Fitur ini akan menjadi layaknya kartu bisnis untuk memanggil orang-orang yang sudah ada di kontak.

Anda dapat mengatur gambar yang akan muncul di penerima saat melakukan panggilan. Anda bisa memilih foto, font, dan lain-lain, sesuai namanya, fitur ini layak menjadi citra diri (branding) pengguna kepada kontak di iPhone mereka.

Fitur SharePlay 

Pengguna juga dapat memulai sesi SharePlay untuk musik, video, atau game. Jika Anda berada di dalam mobil dengan sekelompok orang, semua orang yang memiliki iPhone dapat memilih musik yang sama. Versi baru CarPlay akan memungkinkan pengguna iPhone mengirim musik melalui SharePlay ke daftar putar mobil.

Fitur Keamanan Check In 

Melalui aplikasi iMessage, pengguna juga bisa mengirim pesan Check In ke pengguna iPhone lain. Mirip dengan share location, fitur ini berguna bagi orang tua untuk memantau pergerakan anak mereka guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Pengguna dapat mengatur periode waktu Check In untuk memastikan kerabat mereka tiba dengan selamat, atau andaikan mereka tidak melakukan Check In setelah waktunya habis, ponsel dapat secara otomatis mengambil tindakan darurat.

Bahkan fitur ini dapat mengirimkan lokasi tempat terakhir iPhone dibuka kuncinya, atau lokasi terakhir di mana Apple Watch Anda dilepas atau hilang.

