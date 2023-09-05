Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Shorts Disebut Bisa Bikin YouTube Bangkrut, Kenapa?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |17:13 WIB
Shorts Disebut Bisa Bikin YouTube Bangkrut, Kenapa?
YouTube Shorts (Foto: Istimewa)
A
A
A

SEJUMLAH karyawan senior yang pernah bekerja di YouTube mengungkapkan kekhawatirannya akan layanan video pendek, Shorts. Mereka menyebut Shorts bisa saja membuat YouTube bangkrut. 

Dihimpun dari The Verge, Selasa (5/9/2023), para pensiunan YouTube ini khawatir Shorts akan menggerogoti konten berdurasi panjang, yang selama hampir dua dekade terakhir telah menjadi sumber utama mereka.

Dan kekhawatiran itu telah terbukti dari data yang ditunjukkan oleh FT, di mana pendapatan iklan YouTube, telah mengalami penurunan dari tahun ke tahun selama tiga kuartal berturut-turut.

Untuk diketahui, YouTube sampai saat ini masih mencari cara untuk meraup lebih banyak uang iklan dari Shorts. Konten berdurasi panjang pun seiring berjalannya waktu mulai mengalami kemunduran.

Ini karena para pembuat konten sudah lebih sedikit membuat video berdurasi panjang. Mereka justru lebih tertarik dengan pendapatannya di konten berdurasi pendek. Celakanya, jika ini terus terjadi maka akan berpotensi membuat perusahaan bangkrut.

Hingga berita ini dimuat belum ada tanggapan dari pihak YouTube mengenai kekhawatiran para pensiunan perusahaan mereka. Kita lihat saja apakah prediksi para pensiunan tersebut terbukti benar atau justru YouTube punya perhitungan yang lebih canggih.

(Saliki Dwi Saputra )

      
