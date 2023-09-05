Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kenapa Orang Rusia Lebih Memilih Yandex Dibanding Google?

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |12:27 WIB
Kenapa Orang Rusia Lebih Memilih Yandex Dibanding Google?
Yandex vs Google (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Yandex merupakan mesin pencarian layaknya Google. Namun layanan tersebut lebih laris di Rusia. Kenapa orang Rusia lebih memilih Yandex dibandingkan Google?

Faktanya, Yandex berhasil mengalahkan Google di Rusia. Tercatat mayoritas masyarakat Negeri Beruang Merah itu menggunakan Yandez sebagai mesin pencarian mereka di internet.

Berdasarkan data dari Statista, 7 Agustus lalu, Yandex menjadi mesin pencarian populer di Rusia dengan persentase 63,6% pada medio April hingga Juni 2023. Bahkan catatan tersebut mengalahkan Google yang menurun dibandingkan kuartal sebelumnya.

Di Rusia sendiri Yandex memilki 64 juta pengguna setiap harinya. Selain untuk mesin pencarian, Yandex juga menawarkan berbagai layanan online, seperti pengiriman makanan, peta, dan asisten suara.

Rusia merupakan negara dengan pasar Internet terbesar di seluruh Eropa dengan hampir 90 juta pengguna. Hal ini memungkinkannya untuk terus tumbuh dan mengancam eksistensi Google.

Sama seperti Google, Yandex menawarkan email gratis, peta lalu lintas langsung, musik, video, penyimpanan foto, dan banyak lagi. Dengan kesamaan ini, Google seakan tidak memiliki ruang lagi di Rusia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/57/3118103/yandex-tepM_large.jpeg
Klik Link dan Cara Nonton Video Viral Yandex RU Yandex Browser Korea Terbaru Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/57/3105656/yandex-bnl3_large.jpg
Klik Link Yandex Browser Jepang Full Versi Lama, Dijamin Tanpa Iklan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/57/3092286/yandex-OcwC_large.jpg
Link Download dan Cara Nonton Video Viral Yandex Ru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/57/3084795/yandex-fLuU_large.jpg
Cara Gampang Streaming dan Nonton Video Viral di Yandex Ru Yandex Browser Gratis Anti Blokir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/57/3080135/yandex-1DFp_large.jpg
Link Nonton Video Viral Yandex Oktober 2024 dari Berbagai Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/54/3078869/link_yandex-bIE7_large.jpg
LINK Nonton Video Viral Indo Japan Korea Full HD di Yandex Browser Paling Aman
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement