Kenapa Orang Rusia Lebih Memilih Yandex Dibanding Google?

JAKARTA - Yandex merupakan mesin pencarian layaknya Google. Namun layanan tersebut lebih laris di Rusia. Kenapa orang Rusia lebih memilih Yandex dibandingkan Google?

Faktanya, Yandex berhasil mengalahkan Google di Rusia. Tercatat mayoritas masyarakat Negeri Beruang Merah itu menggunakan Yandez sebagai mesin pencarian mereka di internet.

Berdasarkan data dari Statista, 7 Agustus lalu, Yandex menjadi mesin pencarian populer di Rusia dengan persentase 63,6% pada medio April hingga Juni 2023. Bahkan catatan tersebut mengalahkan Google yang menurun dibandingkan kuartal sebelumnya.

Di Rusia sendiri Yandex memilki 64 juta pengguna setiap harinya. Selain untuk mesin pencarian, Yandex juga menawarkan berbagai layanan online, seperti pengiriman makanan, peta, dan asisten suara.

Rusia merupakan negara dengan pasar Internet terbesar di seluruh Eropa dengan hampir 90 juta pengguna. Hal ini memungkinkannya untuk terus tumbuh dan mengancam eksistensi Google.

Sama seperti Google, Yandex menawarkan email gratis, peta lalu lintas langsung, musik, video, penyimpanan foto, dan banyak lagi. Dengan kesamaan ini, Google seakan tidak memiliki ruang lagi di Rusia.