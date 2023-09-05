5 Penyebab Mobil Tidak Mau Distarter

JAKARTA - Penyebab mobil tidak mau distarter seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kondisi aki mobil yang sudah mulai usang atau melemah.

Komponen penyimpan energi listrik ini biasanya mengalami penurunan kinerja seiring berjalannya waktu penggunaan.

Tapi ada beberapa faktor lain juga yang bisa membuat mobil tidak mau distarter lho, penasaran? Dikutip dari berbagai sumber, Selasa (5/9/2023), simak ulasannya berikut ini.

Penyebab mobil tidak mau distarter

1. Dinamo ampere rusak

Penyebab mobil tidak mau distarter pertama ada pada kerusakan alternator atau dinamo ampere. Alternator memiliki peran penting dalam menghasilkan aliran listrik yang diperlukan untuk mengisi aki mobil.

Jika komponen ini mengalami kerusakan, mobil mungkin tetap tidak dapat dinyalakan, bahkan jika kondisi aki dalam keadaan baik. Perbaikan alternator biasanya memerlukan keahlian khusus, sehingga sebaiknya mobil dibawa ke bengkel untuk diperiksa dan diperbaiki oleh teknisi yang berpengalaman.

2. Aliran bahan bakar tak lancar

Untuk menghidupkan mesin mobil, aliran bahan bakar dari tangki menuju mesin harus berjalan dengan lancar. Namun, jika aliran bahan bakar ini mengalami gangguan atau tidak mengalir secara optimal, mesin tidak akan dapat dinyalakan.

3. WTS bermasalah

Jika terjadi kerusakan pada koil, maka aliran listrik ke aki dan busi akan terhambat, menyebabkan mobil tidak dapat dihidupkan.

Oleh karena itu, untuk masalah yang berkaitan dengan koil dan sensor suhu air atau water temperature sensor (WTS) disarankan untuk mengkonsultasikannya dengan bengkel terpercaya guna pengecekan dan perbaikan yang diperlukan.