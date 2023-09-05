5 Cara Mengatasi Kaca Mobil Macet dengan Mudah

Cara mengatasi kaca mobil macet dengan mudah. (Doc. Freepik)

JAKARTA - Cara mengatasi kaca mobil macet dengan mudah menarik untuk diketahui, agar Anda jika menemukan masalah ini tidak melulu pergi kebengkel.

Alhasil, dengan mengetahui cara dan akar masalahnya, Anda bisa mengerjakannya sendiri.

Penasaran gimana cara menyelesaikan masalah kaca mobil macet? Dikutip dari berbagai sumber, Selasa (5/9/2023), simak ulasannya berikut ini.

Cara mengatasi kaca mobil macet

1. Semprot dengan Silicon Spray

Cara mengatasi kaca mobil macet dengan mudah, pertama bisa semprot kaca dengan silicon spray.

Langkah ini bisa melicinkan area tersebut, terlebih kaca film mobil ada goresan atau kotor.

Silicon spray memiliki kemampuan untuk menghilangkan kotoran yang terjebak di sela-sela karet rel. Selain itu, penggunaan silicon spray juga dapat meningkatkan tampilan kaca film mobil Anda, membuatnya terlihat halus tanpa adanya goresan.

2. Gunakan semprotan angin bertekanan tinggi

Langkah selanjutnya bisa dengan gunakan semprotan angin ke bagian kaca mobil.

Dengan cara ini, kotoran-kotoran yang melekat pada kaca mobil bakal tersingkir, dan membuat kaca mobil yang macet bisa kembali lancar.

3. Bersihkan karet rel kaca

Cara termudah bisa dengan bersihkan karet pada rel kaca mobil Anda.

Caranya mudah hanya gunakan kain bersih untuk membersihkannya, atau bia dibantu dengan sikat kecil guna menyingkirkan debu yang menempel pada bagian ini.