Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

5 Cara Mengatasi Kaca Mobil Macet dengan Mudah

Imantoko Kurniadi , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |20:38 WIB
5 Cara Mengatasi Kaca Mobil Macet dengan Mudah
Cara mengatasi kaca mobil macet dengan mudah. (Doc. Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Cara mengatasi kaca mobil macet dengan mudah menarik untuk diketahui, agar Anda jika menemukan masalah ini tidak melulu pergi kebengkel.

Alhasil, dengan mengetahui cara dan akar masalahnya, Anda bisa mengerjakannya sendiri.

Penasaran gimana cara menyelesaikan masalah kaca mobil macet? Dikutip dari berbagai sumber, Selasa (5/9/2023), simak ulasannya berikut ini.

Cara mengatasi kaca mobil macet

1. Semprot dengan Silicon Spray

Cara mengatasi kaca mobil macet dengan mudah, pertama bisa semprot kaca dengan silicon spray.

Langkah ini bisa melicinkan area tersebut, terlebih kaca film mobil ada goresan atau kotor.

Silicon spray memiliki kemampuan untuk menghilangkan kotoran yang terjebak di sela-sela karet rel. Selain itu, penggunaan silicon spray juga dapat meningkatkan tampilan kaca film mobil Anda, membuatnya terlihat halus tanpa adanya goresan.

Cara mengatasi kaca mobil macet dengan mudah. (Doc. Freepik)

2. Gunakan semprotan angin bertekanan tinggi

Langkah selanjutnya bisa dengan gunakan semprotan angin ke bagian kaca mobil.

Dengan cara ini, kotoran-kotoran yang melekat pada kaca mobil bakal tersingkir, dan membuat kaca mobil yang macet bisa kembali lancar.

3. Bersihkan karet rel kaca

Cara termudah bisa dengan bersihkan karet pada rel kaca mobil Anda.

Caranya mudah hanya gunakan kain bersih untuk membersihkannya, atau bia dibantu dengan sikat kecil guna menyingkirkan debu yang menempel pada bagian ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/15/3187575/mobil_banjir-lmI2_large.jpeg
Tips Aman dan Mudah Merawat Mobil Usai Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/15/3182804/hujan-P0Hy_large.jpg
Risiko Kecelakaan Meningkat saat Hujan, Penting Jaga Kondisi Ban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/15/3178267/toyota_kijang_innova_zenix_hybrid_di_iims_2025-3UqK_large.jpg
Aki Punya Peran Vital pada Mobil Elektrifikasi, Ini 8 Tips Merawatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/15/3176688/knalpot-IDWu_large.jpg
Knalpot Keluarkan Asap, Tanda Masalah pada Mesin Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/15/3175404/mobil_mogok-lK2j_large.jpg
Jangan Panik, Ini Tips Mesin Mobil Mati Mendadak di Jalanan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/15/3175288/servis_mobil-KO1i_large.jpg
Waktu Servis Berkala yang Tepat, Berdasarkan Waktu Pemakaian atau Jarak Tempuh?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement