HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Pajak Mobil Xpander per Tahun? Berikut Rinciannya

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |14:18 WIB
Berapa Pajak Mobil Xpander per Tahun? Berikut Rinciannya
Ilustrasi Berapa Pajak Mobil Xpander (Foto:Okezone)
A
A
A

BERAPA pajak mobil Xpander per tahun? Pertanyaan ini mungkin ada di benak Anda yang ingin membeli mobil baru.

Mobil Mitsubishi Xpander diproduksi dengan berbagai tipe antara lain Cross, Ultimate, Exceed, Sport, GLX, New Xpander, dan sebagainya yang memiliki tarif pajak masing – masing. Besarnya tarif pajak tergantung harga pajak Xpander.

Mengutip Dirjen Pajak Pemerintah Kota, Selasa (5/9/2023), pajak Xpander adalah paling rendah Rp2.247.000 dan paling tinggi sebesar Rp4.767.000. Biaya tersebut belum termasuk SWDKLLJ mobil Rp143.000.

Pembayaran pajak pun dapat dilakukan secara tahunan dan lima tahunan. Adapun pajak tahunan

Mitsubishi Xpander seperti berikut:

-Pajak Xpander Cross dan Tipe Tahun Pajak

XPANDER CROSS 1.5L 4X2 AT 2019 Rp 4.137.000

XPANDER CROSS 1.5L 4X2 MT 2019 Rp 4.095.000

XPANDER CROSS 1.5L PL 2WA 2019 Rp 4.263.000

XPANDER CROSS 1.5L 4X2 AT 2020 Rp 4.179.000

XPANDER CROSS 1.5L 4X2 MT 2020 Rp 4.137.000

XPANDER CROSS 1.5L PL 2WA 2020 Rp 4.305.000

XPANDER CROSS 1.5L 4X2 AT 2021 Rp 4.284.000

XPANDER CROSS 1.5L 4X2 MT 2021 Rp 4.242.000

XPANDER CROSS 1.5L PL 2WA 2021 Rp 4.410.000

XPANDER CROSS 1.5L 4X2 AT 2022 Rp 4.515.000

XPANDER CROSS 1.5L 4X2 MT 2022 Rp 4.473.000

XPANDER CROSS 1.5L PL 2WA 2022 Rp 4.641.000

XPANDER CROSS 15L 4X2 MT 2023 Rp 4.578.000

XPANDER CROSS 15LPL 2WA 2023 Rp 4.767.000

      
