Daftar Mobil Sport Paling Gagah di 2023, Ada Pagani dan Aston Martin

JAKARTA - 2023 menjadi tahun dengan jajaran mobil sport yang mencuri perhatian, berbagai brand diketahui memiliki unit terbaiknya di segmen ini.

Dan tak dipungkiri, mobil sport sangat tinggi peminat meskipun harga yang dibandrol selangit.

Penasaran dengan harga mobil sport terbarik di sepanjang 2023? Dikutip dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini.

1. Gordon Murray Automotive T.33 Spider

Mobil ini hadir sangat bertenaga, dengan sokongan mesin V12 11.100 rpm, tercatat mobil ini mampu menghasilkan tenaga 608 horsepower.

2. Pagani Huayra Dinamica Evo

Pagani mengeluarkan model Huayra Dinamica Evo, digarap oleh Grandi Complicazioni.

Mobil ini usung warna cokelat yang kece, dengan paduan bahan serat karbon dan titanium, sayap belakang yang besar, mesin snorkel yang berdiri sendiri, dan canard depan tiga warna.

3. Ferrari SF90 XX Stradale dan SF90 XX Spider

Mobil ini sangat fantastis, masing-masing menghasilkan 1.016 horsepower, sayang mobil ini sudah tidak ada lagi dipasaran karena telah terjual habis, dan hanya diproduksi terbatas.