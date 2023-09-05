Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cheat GTA 5 yang Digunakan di PS5 dan PS4, Ikuti Langkahnya

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |19:31 WIB
Cheat GTA 5 yang Digunakan di PS5 dan PS4, Ikuti Langkahnya
Ilustrasi GTA 5 (Foto: Reuters)
A
A
A

CHEAT GTA 5 yang digunakan di PS5 dan PS4 sebenarnya mudah dilakukan. Hanya saja, mungkin sebagai orang masih kurang memahaminya.

Grand Theft Auto (GTA) 5 hingga kini masih menjadi game populer yang selalu diminati. Bukan hanya sekedar bermain, para gamers pun akan merasakan sensasi pengalaman bermain yang seru.

Pasalnya, di GTA 5 ini pemain tidak hanya mengandalkan satu karakter saja. Namun, ada tiga karakter yakni Trevor, Franklin dan Michael.

Perlu diketahui pula bahwa cheat GTA 5 ini dapat Anda gunakan untuk mendapatkan senjata, kendaraan atau mengaktifkan kondisi tertentu secara instan.

Cara menggunakan cheat GTA 5 PS5 dan PS4:

- Temukan cheat GTA 5 yang ingin Anda gunakan dan ikuti urutan tombol kombinasi yang nantinya Anda tekan di joystick. Cheat GTA 5 akan aktif apabila muncul notifikasi "Cheat Code Active". Dan lihat apa yang muncul di depan Anda, selamat cheat GTA 5 berhasil diaktifkan!

Cheat GTA 5 PS5 dan PS4

-Karakter & Senjata

• Bang Bang (Peluru Peledak): Kanan, Kotak, X, Kiri, R1, R2, Kiri, Kanan, Kanan, L1, L1, L1

• Berenang Cepat seperti hiu: Kiri, Kiri, L1, Kanan, Kanan, R2, Kiri, L2, Kanan

• Bidikan Lambat: Kotak, L2, R1, Segitiga, Kiri, Kotak, L2, Kanan, X

Halaman:
1 2 3
      
