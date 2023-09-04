Sukses Meluncur, Satelit Aditya-L1 Milik India akan Tiba ke Matahari 4 Bulan Lagi

SRIHARIKOTA - The Indian Space Research Organisation (ISRO) atau Organisasi Penelitian Luar Angkasa India sukses meluncurkan satelit tanpa awak, Aditya-L1, menuju Matahari, Sabtu (2/9/2023) lalu. Proses peluncuran berjalan lancar setelah roket milik ISRO, PSLV XL, berhasil memisahkan diri dengan Aditya-L1 di luar angkasa.

Setelah pelepasan tersebut Aditya-L1 akan berjalan sendiri menuju Matahari. Diperkirakan empat bulan lagi Aditya-L1 akan sampai ke lokasi yang telah ditetapkan yang dekat dengan Matahari yakni titik L1.

"Setelah waktu peluncuran, Aditya-L1 diperkirakan akan sampai di titik L1 sekitar empat bulan lagi," sebut situs Jagranjosh, Senin (4/9/2023).

Hal itu juga dikuatkan oleh pernyataan Sreedhara Panicker Somanath, Ketua ISRO. Dia mengatakan peluncurkan Aditya-L1 berjalan dengan mulus dan saat ini tengah menuju titik L1.

"Ini perjalanan yang cukup lama hingga mencapai 135 hari. Semoga keberuntungan menyertai," jelas Sreedhara Panicker Somanath.

Titik L1 diketahui bukan tempat yang sangat dekat dengan Matahari. Titik tersebut merupakan lokasi yang sangat ideal untuk melakukan penelitian terhadap Matahari.

L1 diketahui merupakan wilayah yang sangat stabil dan tidak terpengaruh oleh kondisi luar biasa yang terjadi di Matahari.

"L1 adalah titik stabil secara gravitasi yang terletak sekitar 1,5 juta kilometer dari Bumi ke Matahari. Artinya Aditya-L1 akan selalu berada pada posisi relatif yang sama terhadap Matahari dan Bumi. Posisi itu sangat ideal untuk melakukan pengamatan Matahari secara terus menerus," terang situs Jagranjosh lagi.

Hal itu diyakini akan memberikan keuntungan yang lebih besar untuk mengamati aktivitas Matahari dan pengaruhnya terhadap cuaca antariksa secara real time.