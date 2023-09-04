Drone NASA Kembali Mendarat di Mars untuk ke-56 Kalinya!

DRONE Ingenuity milik NASA kembali mendarat di Mars untuk ke-56 kalinya. Drone seberat 1,8 kilogram itu sukses menaklukan kerasnya cuaca di Mars belum lama ini.

Melansir dari Space, Senin (4/9/2023), Ingenuity mampu bertahan di udara selama hampir 2,5 menit dalam serangan cuaca buruk di Mars. Dia menyelesaikan penerbangan sejauh 410 meter dengan ketinggian 12 meter.

Drone Ingenuity dengan cepat menyelesaikan misi demonstrasi lima penerbangannya, menunjukkan bahwa penerbangan bertenaga mungkin dilakukan di Planet Merah meskipun atmosfernya tipis.

Untuk diketahui, Ingenuity sendiri mendarat dengan penjelajah Perseverance NASA di dalam Kawah Jezero Mars pada Februari 2021 lalu.