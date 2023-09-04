Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Drone NASA Kembali Mendarat di Mars untuk ke-56 Kalinya!

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |19:07 WIB
Drone NASA Kembali Mendarat di Mars untuk ke-56 Kalinya!
Drone NASA mendarat di Mars (Foto: NASA)
A
A
A

DRONE Ingenuity milik NASA kembali mendarat di Mars untuk ke-56 kalinya. Drone seberat 1,8 kilogram itu sukses menaklukan kerasnya cuaca di Mars belum lama ini. 

Melansir dari Space, Senin (4/9/2023), Ingenuity mampu bertahan di udara selama hampir 2,5 menit dalam serangan cuaca buruk di Mars. Dia menyelesaikan penerbangan sejauh 410 meter dengan ketinggian 12 meter.

Drone Ingenuity dengan cepat menyelesaikan misi demonstrasi lima penerbangannya, menunjukkan bahwa penerbangan bertenaga mungkin dilakukan di Planet Merah meskipun atmosfernya tipis.

Untuk diketahui, Ingenuity sendiri mendarat dengan penjelajah Perseverance NASA di dalam Kawah Jezero Mars pada Februari 2021 lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/56/3143533/nasa_berencana_bangun_teleskop_radio_raksasa_di_sisi_gelap_bulan-lX1n_large.jpg
NASA Berencana Bangun Teleskop Radio Raksasa di Sisi Gelap Bulan, Biayanya Rp32,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/56/2997338/ingenuity_dan_perseverance-X75C_large.jpg
Hampir Mati, Helikopter Ingenuity NASA Kirimkan Pesan Terakhir dari Planet Mars
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/19/56/2972224/nasa-cari-sukarelawan-untuk-simulasi-hidup-di-mars-selama-setahun-ZXXmcrng8E.jpg
NASA Cari Sukarelawan untuk Simulasi Hidup di Mars Selama Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/56/2967936/nasa-temukan-planet-mirip-bumi-yang-layak-dihuni-ukurannya-lebih-besar-vEM3pP1KIy.jpg
NASA Temukan Planet Mirip Bumi yang Layak Dihuni, Ukurannya Lebih Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/56/2943299/nasa-temukan-unsur-kehidupan-di-bulan-saturnus-7Ysj0MWlLC.jpg
NASA Temukan Unsur Kehidupan di Bulan Saturnus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/56/2941249/tahun-depan-nasa-akan-terbangkan-pesawat-luar-angkasa-kargo-baru-ke-orbit-kyDxMkBTly.jpg
Tahun Depan NASA akan Terbangkan Pesawat Luar Angkasa Kargo Baru ke Orbit
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement