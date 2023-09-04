Tawarkan Internet Cepat, Berapa Harga Layanan Starlink?

JAKARTA - Kabar Pemerintah Indonesia yang akan bekerja sama dengan Starlink milik Elon Musk melahirkan sejumlah isu. Salah satunya adalah harga yang akan mereka tawarkan.

Sebagaimana diberitakan Okezone sebelumnya, layanan internet satelit itu diharapkan dapat memberikan alternatif bagi mengatasi daerah yang memerlukan internet berkualitas, namun berada di daerah pelosok di Indonesia.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan telah bertemu dengan Elon Musk pada kunjungan ke Pabrik Giga Tesla di Austin, Texas, Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Dalam diskusi tersebut, Luhut menyinggung keinginan Musk untuk membuat jaringan internet terjangkau di Indonesia.

"Kami juga berbicara tentang keinginan Elon untuk berkolaborasi dalam menciptakan jaringan internet yang terjangkau di Indonesia bagian timur dengan menggunakan satelit Starlink yang tersohor itu," kata Luhut.

Untuk harga berlangganan Starlink belum ada yang pasti, tak terkecuali untuk di Indonesia. Jika mengacu pada laporan harga yang ditawarkan menyentuh 200 dolar AS atau Rp3 juta per bulan, menurut laporan PCmag.

Sedangkan menurut Cnet, harga juga bakal berada dikisaran 599 dolar AS atau Rp9,3 juta untuk layanan yang menggunakan parabola Starlink Kit.