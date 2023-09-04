Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Uji Emisi Motor Mulai Rp40 Ribu, Catat Lokasinya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |22:51 WIB
Uji Emisi Motor Mulai Rp40 Ribu, Catat Lokasinya
Ilustrasi kendaraan bermotor. (Doc. Pixabay)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama kepolisian mulai memberlakukan tilang pada kendaraan bermotor yang tak lolos uji emisi.

Tapi, ini hanya berlaku pada kendaraan yang usianya lebih dari 3 tahun.

Penindakan yang dilakukan kepolisian berdasarkan pada pasal 285 dan 286 Undang-undang no.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal tersebut menyabutkan kendaraan yang belum uji emisi dianggap tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.

Untuk sanksi denda yang dibebankan adalah paling besar Rp250 ribu untuk sepeda motor dan Rp500 ribu untuk mobil. Bahkan, ada sanksi kurungan paling lama 1 bulan untuk pengendara roda dua, dan 2 bulan untuk roda empat.

Untuk mencegah hal tersebut, dealer sepeda motor Honda Jakarta-Tangerang, PT Wahana Makmur Sejati (WMS), mempersiapkan AHASS (Astra Honda Authorized Service Station) melayani uji emisi di beberapa lokasi.

“Memudahkan konsumen sekaligus mendukung kebijakan terkait uji emisi yang resmi berjalan. Ada 9 AHASS (yang siap) melayani uji emisi,” kata Head of Technical Sevice Department Benedictus F. Maharanto dalam keterangan resmi.

“Biaya uji emisi di jaringan kami hanya berkisar Rp40-50 ribu. Tapi wajib booking dulu karena antusias konsumen besar. Permudah pencarian lokasi uji emisi bisa dilihat langsung melalui aplikasi Wanda dengan fitur chat,” ujar Benedictus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/52/3094042/uji_emisi-ktRO_large.jpg
Tiru AS, Lolos Uji Emisi Diusulkan Jadi Syarat Perpanjang STNK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/52/2915897/sempat-bikin-geger-begini-fakta-isu-pembatasan-kendaraan-tua-di-jakarta-3DxKynQ2f0.jpg
Sempat Bikin Geger, Begini Fakta Isu Pembatasan Kendaraan Tua di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/53/2914236/pemprov-dki-jakarta-pastikan-razia-uji-emisi-berlanjut-meski-tanpa-sanksi-tilang-toJxoOQerX.jpg
Pemprov DKI Jakarta Pastikan Razia Uji Emisi Berlanjut, Meski Tanpa Sanksi Tilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/53/2913747/tilang-uji-emisi-diberhentikan-begini-reaksi-warganet-PbQz5EGYvV.jpg
Tilang Uji Emisi Diberhentikan, Begini Reaksi Warganet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/53/2913090/ini-penyebab-angka-co-tinggi-saat-uji-emisi-motor-9fbirpB4PA.jpg
Ini Penyebab Angka CO Tinggi saat Uji Emisi Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/52/2912569/catat-begini-syarat-kendaraan-lolos-tilang-uji-emisi-K2THBwTKzH.jpg
Catat Begini Syarat Kendaraan Lolos Tilang Uji Emisi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement