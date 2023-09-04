Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Moge Legendaris Ini Masuk Indonesia, Bawa Edisi Spesial!

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |22:41 WIB
Moge Legendaris Ini Masuk Indonesia, Bawa Edisi Spesial!
Moto Guzzi V7 Stone Special Edition. (Doc. Moto Guzzi)
A
A
A

JAKARTA – Model legendaris Moto Guzzi V7 yang paling laris di pasar Eropa, kini memiliki model terbaru.

Bahkan, motor gede (moge) ini hadir dengan edisi spesial yang juga mengaspal di Indonesia.

PT Piaggio Indonesia (PID) sebagai distributor resmi Moto Guzzi di Tanah Air, membawa V7 Stone Special Edition. Model ini menawarkan peningkatan performa dan desain khusus tanpa meninggalkan karakter otentiknya.

Moto Guzzi V7 Stone Special Edition semakin berkarakter berkat skema warna Shining Black yang istimewa. Desain tersebut sekaligus membedakannya dengan keluarga V7 Stone yang identik dengan kelir matte.

Tampilan Moto Guzzi V7 Stone Special Edition semakin sempurna berkat aksen merah pada beberapa titik. Hal tersebut menciptakan kontras warna unik sekaligus menegaskan kesan sporty pada motor.

Pada bagian tangki, tersemat grafis merah elegan yang membuat logo Elang Moto Guzzi semakin hidup. Shock belakang dan jahitan pada jok juga mengusung warna merah yang memberikan karakter berani pada moge ini.

Penggunaan material anodised billet aluminium memberikan proteksi lebih terhadap goresan dan karat. Selain itu, Moto Guzzi V7 Stone Special Edition juga telah menggunakan Arrow exhaust system yang membuat penampilan sepeda motor menjadi lebih kekar.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
