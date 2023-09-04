Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Royal Enfield Bullet 350 Dijual Rp30 Jutaan, Intip Spesifikasinya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |07:45 WIB
Royal Enfield Bullet 350 Dijual Rp30 Jutaan, Intip Spesifikasinya
Royal Enfield Bullet 350. (Doc. Royal Enfield)
A
A
A

JAKARTA – Royal Enfield meluncurkan versi terbaru Bullet 350 di India dengan model yang lebih modern tapi tetap mempertahankan kesan klasik.

Menariknya, motor ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau.

Melansir Rideapart, Selasa (5//9/2023), Royal Enfield Bullet merupakan salah satu motor legendaris yang memiliki sejarah panjang bagi para penggemarnya. Oleh sebab itu, versi terbarunya dihadirkan tanpa meninggalkan desainnya yang ikonik.

Secara tampilan, model terbaru Bullet 350 mendapatkan penyegaran berupa warna dan striping baru. Motor ini juga memiliki desain kemudi yang lebih ergonomis sehingga tidak akan membuat pengendara cepat kelelahan.

Bukan hanya itu, blok mesin dan lampu juga diperbarui, serta jok yang dirancang lebih tebal sesuai dengan karakter motor-motor di India. Jok yang menyatu juga memberikan kesan klasik pada Royal Enfield Bullet 350.

Sama seperti saudaranya, Hunter dan Meteor 350, Royal Enfield Bullet 350 juta menggunakan J-platform. Rangka terbaru ini diklaim memberikan handling yang lebih baik sehingga motor mudah dikendalikan.

Secara fitur, motor ini sudah dilengkapi dengan pencahayaan full LED, panel instrumen digital yang dapat terhubung dengan smartphone, pengisian daya ponsel, dan masih banyak lagi.

Pada kaki-kaki, Bullet 350 dibekali suspensi teleskopik di depan dan peredam kejut ganda bermuatan gas di belakang. Motor ini menggunakan roda berukuran 100/90 ring 19 di depan, dan 120/80 ring 18 di belakang.

Halaman:
1 2
      
