Deretan Koleksi Mobil Brad Pitt, dari Lamborghini hingga Tesla

JAKARTA - Koleksi mobil Brad Pitt bisa jadi membuat Anda semakin mengaguminya, pasalnya jajaran kendaraan yang dimilikinya sangat beragam, dari klasik hingga mobil listrik kekinian.

Brad Pitt diketahui sangat gemar dengan mobil sport hingga SUV yang super gagah, yang pastinya dari banyak koleksi mobilnya itu memiliki harga yang fantastis, apalagi tidak sedikit yang statusnya diproduksi terbatas.

Penasaran dengan koleksi mobil Brad Pitt? Dikutip dari berbagai sumber, Senin (4/9/2023), simak ulasannya berikut ini.

Koleksi mobil Brad Pitt

1. Lamborghini Aventador LP 700-4

Koleksi mobil Brad Pitt pertama ada Lamborghini Aventador LP 700-4, mobil ini diketahui jarang digunakan oleh sang aktor.

Brad Pitt diketahui lebih gemar menggunakan mobil SUV, tapi bisa dipastikan Lamborghini Aventador LP 700-4, merupakan daya tarik pada garasinya.

Lamborghini Aventador LP 700-4 milik Brad Pitt adalah model AWD yang ditenagai oleh mesin V12 6.5 liter.

V12 menghasilkan 700 hp dan torsi 509 lb-ft dan dikawinkan dengan transmisi otomatis kopling ganda 7-percepatan. Lamborghini mengklaim bahwa Aventador LP 700-4 dapat melakukan 0-62 MPH dalam 2.9 detik dan mencapai kecepatan tertinggi 217 MPH.

2. Emisi karbon Aston Martin Vanquish

Aston Martin Vanquish Carbon Edition Brad Pitt adalah model keluaran 2015, dan mengusung warna hitam.

Aston Martin diketahui merupakan pemberian dari Angelina Jolie, dan setelah mereka berpisah mobil itu tetap berada di tangan Brad Pitt.

Mobil ini dibekali mesin V12 6.0-liter yang mampu menghasilkan 567 hp dan torsi 465 lb-ft.

Aston Martin mengklaim dapat capai 0–60 mph hanya dalam 3,6 detik.

3. Bentley Continental GT

Bentley Continental GT merupaka daya tarik lagi dari kolseki mobil Brad Pitt yang kerap mencuri perhatian.

Mobil ini diketahui hanya digunakan dalam waktu-waktu khusus yang formal, seperti ajang penghargaan misal.

Bentley Continental GT milik Brad Pitt hadir dengan twin-turbocharged 4.0-liter V8 yang menghasilkan 542 hp dan torsi 568 lb ft.

Grand tourer memiliki kecepatan tertinggi 198 mph dan dapat melakukan kecepatan dari 0–60 mph dalam 3,9 detik, menurut Bentley.