HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Penyebab Kaca Depan Mobil Buram saat Hujan

Redaksi , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |22:07 WIB
Penyebab Kaca Depan Mobil Buram saat Hujan
Penyebab kaca depan mobil buram saat hujan. (doc. freepik)
JAKARTA - Penyebab kaca depan mobil buram saat hujan harus Anda ketahui, agar proses berkendara bisa berjalan lebih nyaman dan aman.

Tidak dipungkiri, kaca mobil buram saat hujan merupakan situasi yang sangat mengganggu. Bahkan lebih dari itu, kondisi buram pada kaca mobil bisa berakibat sangat serius lho.

Saat Anda sedang mengemudi dan tiba-tiba kaca mobil menjadi buram ketika hujan turun, tentu penglihatan Anda akan sangat terganggu, dan sulit untuk melihat apa yang terjadi di luar mobil dan berpotensi menyebabkan kecelakaan.

Lantas apa penyebab hal itu bisa terjadi, dikutip dari berbagai sumber, Senin (4/9/2023), simak ulasannya berikut ini.

Penyebab kaca depan mobil buram saat hujan

1. Pertumbuhan Jamur

Penyebab utama buramnya kaca mobil saat hujan adalah pertumbuhan jamur.

Tingkat kelembapan udara yang tinggi selama hujan membuat kondisi ideal bagi jamur untuk berkembang. Awalnya, air yang mengering pada kaca mobil akan meninggalkan noda-noda kecil, tetapi lama kelamaan noda tersebut akan berubah menjadi jamur.

Ketika hujan turun, jamur pada kaca akan semakin parah, mengakibatkan penglihatan yang terbatas dan buram.

2. Baret Halus

Salah satu faktor yang dapat membuat kaca mobil menjadi buram adalah adanya baret halus.

Situasi ini bisa terjadi karena karet wiper tidak berfungsi dengan baik, sehingga rangkanya menggores permukaan kaca.

Selain itu, baret halus juga dapat muncul saat melakukan pengelapan atau penyekaan air pada kaca. Oleh karena itu, saat melakukan tindakan pengelapan atau penyekaan pada kaca, perlu berhati-hati dan usaplah dengan lembut serta hindari gesekan yang kasar.

