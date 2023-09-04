Berapa Biaya Pajak Mobil Avanza? Simak Ulasannya
Redaksi
, Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |20:49 WIB
Berapa biaya pajak mobil Avanza. (doc. Toyota)
Share
https://ototekno.okezone.com/read/2023/09/04/52/2876791/berapa-biaya-pajak-mobil-avanza-simak-ulasannya
JAKARTA - Berapa biaya pajak mobil Toyota Avanza? Informasi ini tentu penting bagi Anda yang ingin melakukan pembayaran pajak atau ingin memboyong mobil sejuta umat itu.
Mobil Toyota Avanza terdapat beberapa tipe dipasaran, yaitu tipe E, G, G Luxury, S, dan Veloz. Perbedaan tipe dan tahun produksi juga membuat pengaruh tarif pajak kendaraan.
Besar pajak Avanza sekitar Rp1.050.000 paling rendah, sedangkan untuk paling mahal Rp5.019.000. Tarif tersebut belum termasuk SWDKLLJ mobil sebesar Rp143.000.
Sebagai informasi, tarif pajak pajak bisa dicek secara online melalui aplikasi E-samsat.
Lalu, berapa biaya pajak Toyota Avanza setiap tahunnya? Simak ulasan dibawah ini, dilansir dari berbagai sumber, Senin (4/9/2023).
Berapa Biaya Pajak Mobil Avanza
Avanza E
- AVANZA 1.3 E AT 2020 Rp3.213.000
- AVANZA 1.3 E MT 2020 Rp3.045.000
- AVANZA 1.3 E STD AT 2020 Rp3.171.000
- AVANZA 1.3 E STD MT 2020 Rp3.003.000
- AVANZA 1.3 E AT 2021 Rp3.234.000
- AVANZA 1.3 E CVT 2021 Rp3.423.000
- AVANZA 1.3 E MT 2021 Rp3.066.000
- AVANZA 1.3 E MT 2021 Rp3.192.000
- AVANZA 1.3 E STD AT 2021 Rp3.255.000
- AVANZA 1.3 E STD MT 2021 Rp3.087.000
- AVANZA 1.3 E AT 2022 Rp3.423.000
- AVANZA 1.3 E CVT 2022 Rp3.612.000
- AVANZA 1.3 E MT 2022 Rp3.255.000
- AVANZA 1.3 E MT 2022 Rp3.381.000
- AVANZA 1.3 E STD AT 2022 Rp3.444.000
- AVANZA 1.3 E STD MT 2022 Rp3.276.000
- AVANZA 1.3 E AT 2023 Rp3.507.000
- AVANZA 1.3 E CVT 2023 Rp3.696.000
- AVANZA 1.3 E MT 2023 Rp3.339.000
- AVANZA 1.3 E MT 2023 Rp3.465.000
- AVANZA 1.3 E STD AT 2023 Rp3.528.000
- AVANZA 1.3 E STD MT 2023 Rp3.360.000
Avanza G
- AVANZA 1.3 G AT 2020 Rp3.486.000
- AVANZA 1.3 G MT 2020 Rp3.318.000
- AVANZA 1.5 G MT 2020 Rp3.528.000
- AVANZA 1.3 G AT 2021 Rp3.528.000
- AVANZA 1.3 G MT 2021 Rp3.360.000
- AVANZA 1.5 G CVT 2021 Rp3.738.000
- AVANZA 1.5 G CVT TSS 2021 Rp4.053.000
- AVANZA 1.5 G MT 2021 Rp3.507.000
- AVANZA 1.5 G MT 2021 Rp3.570.000
- AVANZA 1.3 G AT 2022 Rp3.717.000
- AVANZA 1.3 G MT 2022 Rp3.549.000
- AVANZA 1.5 G CVT 2022 Rp3.948.000
- AVANZA 1.5 G CVT TSS 2022 Rp4.284.000
- AVANZA 1.5 G MT 2022 Rp3.696.000
- AVANZA 1.3 G AT 2023 Rp3.801.000
- AVANZA 1.3 G MT 2023 Rp3.633.000
- AVANZA 1.5 G CVT 2023 Rp4.053.000
- AVANZA 1.5 G CVT TSS 2023 Rp4.389.000
- AVANZA 1.5 G MT 2023 Rp3.780.000
Avanza S
- AVANZA 1.5 S 2008 Rp1.701.000
- AVANZA 1.5 S AT 2008 Rp1.869.000
- AVANZA 1.5 S 2009 Rp1.785.000
- AVANZA 1.5 S AT 2009 Rp1.995.000
- AVANZA 1.5 S 2010 Rp1.911.000
- AVANZA 1.5 S AT 2010 Rp2.121.000
- AVANZA 1.5 S 2011 Rp2.037.000
- AVANZA 1.5 S AT 2011 Rp2.268.000