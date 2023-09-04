Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Setir Kanan Jadi Alasan Chery Bangun Fasilitas Riset di Tanah Air

Imantoko Kurniadi , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |19:46 WIB
Setir Kanan Jadi Alasan Chery Bangun Fasilitas Riset di Tanah Air
Chery akan bangun fasilitas RnD di Indonesia. (Doc. Wahyu Sibarani/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Chery bakal bangun Research and Development (RND) di Indonesia, salah satu alasannya karena mobil stir kanan.

Hal itu diungkap oleh Executive Vice President PT Chery Sales Indonesia (CSI), Qu Jizong, akhir pekan lalu saat peluncuran Chery Service Car di Jakarta.

Dia mengatakan lewat fasilitas riset dan pengembangan di Indonesia, Chery akan mengerti apa saja yang akan dibutuhkan oleh mobil-mobil setir kanan.

"Saat ini fasilitas riset yang kami miliki di beberapa negara lain bukan setir kanan. Kami ingin di Indonesia fasilitas risetnya fokus pada mobil-mobil setir kanan,," ujar Jizong.

Lebih lanjut dia mengatakan hadirnya fasilitas riset dan pengembangan Chery di Indonesia akan jadi bukti bahwa mereka ingin lama berbisnis di Indonesia.

