Pabrikan China Dominasi Pameran Otomotif Jerman, Siap Pamer Mobil Listrik

JAKARTA - China dilaporkan bakal mengauasai pameran otomotif di Jerman, IAA Mobility Munich 2023, Selasa (5/9/2023) besok.

Kabarnya menurut situs Techxplore, Senin (4/9/2023), sebanyak 41 persen peserta pameran memiliki kantor pusat di China.

Sisanya baru dibagi-bagi oleh peserta dari Eropa dan Amerika Serikat.

"Pameran IAA 2023 Munich akan jadi penunjuk adanya kompetisi otomotif yang semakin berat saat mobil-mobil dari China berdatangan. Ini akan jadi titik balik industri otomotif dunia," kata Ferdinand Dudenhoeffer dari Center Automotive Research di Jerman, dikutip Senin (4/9/2023).

Diketahui beberapa pabrikan mobil China yang hadir di IIA Mobility Munich 2023 di antaranya adalah BYD, Nio, Xpeng, SERES, MG Motor, Avatr (Changan Auto) dan BAIC.

Merek-merek China itu bakal mengerubuti merek-merek Jerman yang hanya diwakili oleh Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz,dan Porsche. Selain itu ada juga mobil Prancis yang diwakili oleh Renault.

Untuk tahun ini beberapa perwakilan otomotif dari Jepang dan Amerika Serikat tidak ambil bagian.

Sementara situs Carsifu menyebutkan kehadiran mobil-mobil China di IAA Mobility Munich 2023 justru jadi ancaman yang sangat nyata buat pabrikan mobil di Jerman.