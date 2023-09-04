Advertisement
Okezone.com
OTOMOTIF

Mercedes Pamer Wujud Calon Mobil Listrik Murah Pesaing Tesla Model 3

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |14:45 WIB
Mercedes Pamer Wujud Calon Mobil Listrik Murah Pesaing Tesla Model 3
Mobl listrik Mercedes-Benz CLA Class Concept. (Doc. Mercedes)
A
A
A

JAKARTA - Mercedes-Benz secara resmi merilis wujud calon mobil listrik murah mereka, yang dinamakan Mercedes-Benz CLA Class Concept.

Mobil listrik itu diyakini bakal mengganggu dominasi Tesla lewat Tesla Model 3.

Mobil listrik itu akan dihadirkan secara resmi di ajang IAA Mobility Munich yang akan dibuka Selasa (5/9/2023) besok.

Olla Kallenius, Chairman of the Board of Management of Mercedes-Benz Group AG mengatakan mobil konsep tersebut sudah sangat mirip dengan model produksi massal yang akan mereka luncurkan tahun depan.

Mobil listrik terjangkau itu nantinya akan cocok buat mereka yang menginginkan kemewahan dan kenyamanan ala Mercedes-Benz serta fungsionalitas mobil listrik yang tinggi.

Pasalnya Olla mengatakan jarak tempuh mobil listrik murah itu akan jadi terobosan baru karena mampu mencapai 750 kilometer.

Jarak tempuh tersebut sangat fantastis mengingat saat ini belum ada mobil listrik mana pun yang mampu mencapai jarak tersebut dalam kondisi baterai terisi penuh.

Jarak itu memungkinkan Mercedes-Benz CLA Class Concept bisa menempuh jarak Jakarta-Surabaya tanpa khawatir kehabisan baterai.

"Mobil ini adalah cikal bakal segmen mobil entry-level serba listrik baru di Mercedes-Benz. Model baru ini terinspirasi oleh generasi pembeli mobil yang menginginkan nuansa Mercedes-Benz yang khas, dengan lebih banyak fitur, kenyamanan dan keamanan yang lebih baik, serta teknologi tercanggih," jelas Olla.

