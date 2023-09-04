Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cheat GTA PS2 NOS dan Lainnya Terlengkap!

Redaksi , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |14:33 WIB
Cheat GTA PS2 NOS dan Lainnya Terlengkap!
Cheat GTA San Andreas di PS2 (Foto: Istimewa)
JAKARTA – Cheat GTA PS2 NOS menjadi salah satu cheat yang sering pemain gunakan. Grand Theft Auto: San Andreas sendiri merupakan game yang paling populer dalam seri GTA.

Selain cerita yang mendalam dan dunia yang terbuka, game ini juga dikenal dengan beragam kode cheat yang bisa merubah cara Anda menjalani petualangan.

Berikut adalah cheat terlengkap untuk GTA: San Andreas di konsol PS2, termasuk yang paling terkenal seperti kode NOS (Nitrous Oxide System) dan beberapa yang lainnya.

• Tanker: Tekan R1, arah atas, arah kiri, arah kanan, R2, arah atas, arah kanan, kotak, arah kanan, L2, L1, L1

• Mobil romero: Tekan arah bawah, R2, arah bawah, R1, L2, arah kiri, R1, L1, arah kiri, arah kanan

• Doomsday: Tekan L2, arah kanan, L1, segitiga, arah kanan, arah kanan, R1, L1, arah kanan, L1, L1, L1

• Nascar 1: Tekan arah bawah, R1, bulat, L2, L2, X, R1, L1, arah kiri, arah kiri

• Mobil nascar 2: Tekan R1, bulat, R2, arah kanan, L1, L2, X, X, kotak, R1

• Nascar 3: Tekan R2, L1, bulat, arah kanan, L1, R1, arah kanan, arah atas, bulat, R2

• Mobil golf: Tekan bulat, L1, arah atas, R1, L2, X, R1, L1, bulat, X

• Pesawat jet: Tekan segitiga, segitiga, kotak, bulat, X, L1, L1, arah bawah, atas

• Pesawat stunt: Tekan bulat, atas, L1, L2, arah bawah, R1, L1, L1, arah kiri, arah kiri, X, segitiga

