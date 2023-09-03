Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Apa Itu Fatamorgana dan Bagaimana Cara Kerjanya?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |21:35 WIB
Apa Itu Fatamorgana dan Bagaimana Cara Kerjanya?
Ilustrasi Fatamorgana. (Doc. Livescience)
A
A
A

JAKARTA - Sebagian besar dari kita pasti pernah melihat fatamorgana terlebih di cuaca yang super panas seperti sekarang ini.

Fenomena tersebut menampilkan visual tampak menyerupai genangan air dari kejauhan.

Lantas bagaimana cara kerja fatamorgana dan bagaimana mata kita bisa menafsirkan bentuk fatamorgana yang meliuk-liuk itu? Simak berikut ulasannya dihimpun dari Live Science, Minggu (3/8/2023).

Menurut astronom di San Diego State University, Anthony Young, fatamorgana sebenarnya bukanlah ilusi optik. Fatamorgana adalah gambaran benda nyata namun sering kali merupakan gambar yang terdistorsi.

Fatamorgana menjadi fenomena yang mudah disalah artikan. Manusia akan melihatnya sebagai sesuatu yang familiar, misalnya saat terjadi di gurun pasir, fatamorgana yang memantulkan langit sering dianggap sebagai genangan air.

Young menyebut semua ini bisa terjadi karena adanya pembiasan, pembelokan sinar cahaya saat merambat melalui material yang berbeda. Fatamorgana terjadi ketika gelombang cahaya merambat melalui udara dengan kepadatan berbeda.

Lebih lanjut ketika cahaya merambat melalui bahan yang sama, biasanya dia bergerak dalam garis lurus. Namun ketika cahaya bertemu dengan bahan yang berbeda, cahaya akan membelok ke arah kepadatan yang lebih tinggi.

