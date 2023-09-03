Cara Merawat CVT Motor Matik, Nomor 3 Jangan Sampai Lewat

JAKARTA – Motor matik menjadi pilihan sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama yang berada di perkotaan.

Sifatnya yang lebih efisien dan mudah digunakan, motor jenis ini jadi yang paling laris di pasaran.

Untuk menjaga performa motor matik agar tetap optimal, konsumen perlu melakukan perawatan dan penggantian yang tepat khususnya pada komponen Continuously Variable Transmission (CVT).

Komponen yang berada di dalamnya merupakan salah satu perangkat penting sebagai penggerak motor matik, yang terdiri dari V-belt, roller, pulley, dan kampas ganda.

Seluruh komponen itu memiliki batas jarak yang harus diganti apabila sudah melewatinya.