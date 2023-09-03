Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Lokasi Tilang Uji Emisi Berubah-ubah dan Berlangsung Selama 3 Bulan, Cek Lagi Kondisi Kendaraan

Redaksi , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |16:42 WIB
Lokasi Tilang Uji Emisi Berubah-ubah dan Berlangsung Selama 3 Bulan, Cek Lagi Kondisi Kendaraan
Tilang uji emisi kendaraan. (Doc. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepolisian mulai menindak mobil dan sepeda motor yang tidak lulus uji emisi di Jakarta, mulai Jumat (1/9/2023) kamarin.

Lalu untuk selanjutnya selama tiga bulan ke depan, pihak kepolisian akan terus lakukan penindakan untuk mengecek kelaikan kendaraan.

Dan proses tilang uji emisi ini akan dilakukan seminggu sekali oleh petugas berwenang, untuk lokasinya diketahui bakal berubah-ubah.

Sebagai catatan, tilang uji emisi ini mengacu pada aturan Gubernur Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor mengatur, setiap sepeda motor dan mobil yang berusia tiga tahun ke atas wajib uji emisi setahun sekali.

Jika tidak lulus uji emisi, pemilik kendaraan akan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) di Pasal 285 dan 286. Untuk sepeda motor akan didenda Rp250.000, sementara mobil Rp500.000.

Untuk itu, bagi kendaraan yang umurnya tiga tahun ke atas, pemilik harus segera lakukan perawatan dan pengecekan emisi.

Diketahui, saat ini ada banyak lokasi uji emisi sepeda motor yang bisa Anda sambangi total sebanyak 107 bengkel, lokasinya bisa Anda pantau pada https://ujiemisi.jakarta.go.id/webview/peta-r2

Sedangkan untuk uji emisi kendaraan roda empat, pemerintah juga telah menetapkan 334 bengkel untuk lakukan uji emisi, lokasi dan detail informasinya bisa di lihat di sini: https://ujiemisi.jakarta.go.id/webview/peta-r4

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/52/3094042/uji_emisi-ktRO_large.jpg
Tiru AS, Lolos Uji Emisi Diusulkan Jadi Syarat Perpanjang STNK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/52/2915897/sempat-bikin-geger-begini-fakta-isu-pembatasan-kendaraan-tua-di-jakarta-3DxKynQ2f0.jpg
Sempat Bikin Geger, Begini Fakta Isu Pembatasan Kendaraan Tua di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/53/2914236/pemprov-dki-jakarta-pastikan-razia-uji-emisi-berlanjut-meski-tanpa-sanksi-tilang-toJxoOQerX.jpg
Pemprov DKI Jakarta Pastikan Razia Uji Emisi Berlanjut, Meski Tanpa Sanksi Tilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/53/2913747/tilang-uji-emisi-diberhentikan-begini-reaksi-warganet-PbQz5EGYvV.jpg
Tilang Uji Emisi Diberhentikan, Begini Reaksi Warganet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/53/2913090/ini-penyebab-angka-co-tinggi-saat-uji-emisi-motor-9fbirpB4PA.jpg
Ini Penyebab Angka CO Tinggi saat Uji Emisi Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/52/2912569/catat-begini-syarat-kendaraan-lolos-tilang-uji-emisi-K2THBwTKzH.jpg
Catat Begini Syarat Kendaraan Lolos Tilang Uji Emisi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement