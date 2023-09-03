Pabrikan Ini Bikin Grup WA yang Isinya Konsumen dan Bos Diler, Buat Apa?

JAKARTA – PT Chery Sales Indonesia (CSI) berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumennya. Salah satu layanan yang diberikan adalah dengan membuat grup WhatsApp (WA) yang berisikan pemilik mobil Chery dan petinggi perusahaan.

Reza Deniar, Aftersales Manager of Chery Sales Indonesia, mengatakan grup WA dibuat sebagai wadah para konsumen untuk menyalurkan keluhan. Ini akan memudahkan pihak Chery dalam menganalisa masalah yang dialami oleh para pengguna mobil mereka.

“Dengan adanya WhatsApp itu, kita menjadi bagian satu keluarga. Di mana kita saling sharing, bisa saling membantu ketika konsumen kita mengalami kendala. Di sisi lain jadi bentuk perhatian kita, ketika konsumen bukan hanya mengalami kesulitan, tapi juga berbagi pengalaman,” kata Reza di Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (1/9/2023).

Seperti diketahui, Chery berhasil menjual sebanyak 576 unit mobil pada ajang GIIAS 2023, 10-20 Agustus lalu. Sedangkan sepanjang Januari-Juli 2023, produsen asal China ini berhasil menjual 2.342 unit berdasarkan data wholesales Gaikindo.

Membuat grup WA yang berisikan konsumen dan petinggi perusahaan, menjadi yang pertama dilakukan oleh sebuah produsen di Indonesia. Harry Kamora, Vice President Chery Sales Indonesia mengatakan ini jadi terobosan dalam layanan purna jual.

“Dengan ini kita bisa kontrol bagaimana pelayanan diler. Di situ kumpul (semua) konsumen Omoda, Tiggo, di dalam satu wadah WhatsApp group family. Jadi, saya dan teman-teman itu kontrol 1x24 jam,” ujar Harry.

Selain itu, Harry menjelaskan bahwa hanya dengan menyampaikan keluhan di grup WA tersebut, maka konsumen akan mendapatkan pelayanan. Ini merupakan standar pelayanan dari Chery untuk memuaskan pelanggannya.

“Jadi kalau untuk benefit sebenarnya kita berikan kepada semua customer dan yang basic itu adalah pelayanan yang diberikan oleh diler kita. Sedangkan yang eksklusif itu adalah bagian servisi untuk form-nya memang ada dari service car yang juga dibantu oleh provider,” ucapnya.