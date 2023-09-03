Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Alasan Kenapa GTA San Andreas Masih Diminati Hingga Sekarang

Hafid Fuad , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |22:09 WIB
5 Alasan Kenapa GTA San Andreas Masih Diminati Hingga Sekarang
Ilustrasi untuk alasan memberikan 5 pemain yang loyal (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA- Setidaknya ada 5 alasan kenapa GTA San Andreas masih diminati hingga sekarang ini di berbagai lapisan gamer Tanah Air. Mulai dari level gamer warnet pelosok hingga pemain pro masih menggemari game legendaris dari perusahaan Rockstar yang satu ini.

Bicara soal game Grand Theft Auto alias GTA untuk Indonesia tentu wajib membahas seri San Andreas yang sangat tersohor. Seri ketujuh dari franchise GTA ini yang paling banyak dimainkan.

Sekalipun telah dirilis sejak 15 tahun yang lalu di era Playstation 2 namun terbukti masih awet di hati para penggemar.

Karena itu tentu publik penasaran mengapa game lawas ini masih tetap laris di Indonesia. Dilansir dari berbagai sumber, Minggu (3/9/2023), berikut Okezone merangkum alasan kenapa GTA San Andreas masih diminati hingga sekarang.

1 Bisa Multiplayer

Salah satu pendukung game GTA San masih laris di Indonesia berkat fitur multiplayer. Meskipun bukan mode multiplayer resmi selayaknya GTA Online. Namun justru sukses mengembangkan komunitas dan sangat masif.

Bukan hanya dalam jumlah pemain namun juga pada mode permainan. Bahkan bisa menjadi moderator di berbagai mode yang telah dibuat dan dikembangkan oleh berbagai komunitas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/16/3189536//mnc_games_dan_itoxi_luncurkan_game_the_god_of_highschool_legends-3pnB_large.jpg
MNC Games dan ITOXI Kolaborasi Luncurkan Game Perdana The God of Highschool: Legends
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183528//games-GoSu_large.jpg
Tidak Cukup Game Online, Regulasi Total Platform Digital Pascaledakan SMAN 72
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178472//kemenpora_dan_kemendes_pdt_kolaborasi_siap_gelar_liga_desa_untuk_sepak_bola_dan_esports-uhm7_large.jpg
Kemenpora dan Kemendes PDT Kolaborasi: Siap Gelar Liga Desa untuk Sepak Bola dan Esports
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174080//empat_seniman_lokal_dilibatkan_untuk_memeriahkan_ffws_global_finals_2025_di_jakarta-z4S0_large.jpeg
Pemerintah Dukung FFWS Global Finals 2025 Jakarta, Libatkan 4 Seniman Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/43/3172929//calvin_lim_menargetkan_masuk_grand_final_microsoft_excel_world_championship_2025_di_las_vegas-mKiW_large.jpg
Wakili Indonesia, Calvin Lim Targetkan Grand Final Microsoft Excel World Championship 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/43/3171758//tim_esport_indonesia_siap_tempur_di_final_ffws_sea_2025_fall_thailand-pO6M_large.jpg
Kemenpora dan PB ESI Lepas 4 Tim Esports Indonesia ke Final FFWS SEA 2025 di Thailand
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement