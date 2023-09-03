5 Alasan Kenapa GTA San Andreas Masih Diminati Hingga Sekarang

JAKARTA- Setidaknya ada 5 alasan kenapa GTA San Andreas masih diminati hingga sekarang ini di berbagai lapisan gamer Tanah Air. Mulai dari level gamer warnet pelosok hingga pemain pro masih menggemari game legendaris dari perusahaan Rockstar yang satu ini.

Bicara soal game Grand Theft Auto alias GTA untuk Indonesia tentu wajib membahas seri San Andreas yang sangat tersohor. Seri ketujuh dari franchise GTA ini yang paling banyak dimainkan.

BACA JUGA: Cheat GTA San Andreas PS2 Terlengkap dan Terbaru 2023

Sekalipun telah dirilis sejak 15 tahun yang lalu di era Playstation 2 namun terbukti masih awet di hati para penggemar.

Karena itu tentu publik penasaran mengapa game lawas ini masih tetap laris di Indonesia. Dilansir dari berbagai sumber, Minggu (3/9/2023), berikut Okezone merangkum alasan kenapa GTA San Andreas masih diminati hingga sekarang.

1 Bisa Multiplayer

Salah satu pendukung game GTA San masih laris di Indonesia berkat fitur multiplayer. Meskipun bukan mode multiplayer resmi selayaknya GTA Online. Namun justru sukses mengembangkan komunitas dan sangat masif.

Bukan hanya dalam jumlah pemain namun juga pada mode permainan. Bahkan bisa menjadi moderator di berbagai mode yang telah dibuat dan dikembangkan oleh berbagai komunitas.