Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

6 Aplikasi untuk Memperjelas Foto Buram Wajib Diingat

Bertold Ananda , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |21:44 WIB
6 Aplikasi untuk Memperjelas Foto Buram Wajib Diingat
Ilustrasi untuk aplikasi editing foto (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Setidaknya ada 6 aplikasi untuk memperjelas foto buram yang sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan dokumentasi yang sangat berharga.

Namun problematika memperjelas foto yang buram kini sudah bisa terselesaikan dengan mudah, cepat dan berkualitas bagus. Salah satu jawabannya yaitu melakukan pengeditan melalui aplikasi.

Beberapa aplikasi yang akan diulas ini tentu bisa memperbaiki hasil jepretan yang buram menjadi bagus kembali. Sebab sangat menjengkelkan dan bikin kesal bila menemukan hasil tangkapan layar yang buram dan tidak jelas. Karena momen penting tidak akan terulang kembali.

Oleh karena itu bagi para pengguna smartphone mesti mengetahui beberapa aplikasi canggih satu ini. Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Jumat (01/09/2023) terkait 6 aplikasi untuk memperjelas foto buram.

1. Lightroom

Aplikasi pertama yang bisa kamu manfaatkan yaitu menggunakan Lightroom. Fitur pintar yang ditanamkan dalam aplikasi tersebut tergolong komplit. Sehingga menjadi salah satu andalan yang digunakan oleh banyak orang dalam memperjelas foto yang buram dengan cepat dan mudah.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/16/3187098//ilustrasi-HUy6_large.jpg
5 Aplikasi Penguat Sinyal WiFi Terbaik untuk di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/16/3185403//perplexity_meluncurkan_browser_comet_di_android-DEM0_large.jpg
Perplexity Luncurkan Browser AI Comet di Android, Ini Fitur-Fiturnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/16/3184084//ilustrasi-q1Ai_large.jpg
Cara Aktifkan Play Store yang Hilang atau Terhapus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/16/3183185//fitur_ini_akan_menampilkan_peringatan_aplikasi_yang_menguras_baterai-G269_large.jpg
Google Play Akan Segera Tampilkan Peringatan Aplikasi Boros Baterai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181222//aplikasi-FXM9_large.jpg
5 Cara Mudah dan Aman Dapat Uang dari Shopee
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/16/3170374//ilustrasi-GLWf_large.jpg
Mengenal Discord, Aplikasi yang Dipakai Gen Z untuk Pemilihan PM Baru Nepal
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement