6 Aplikasi untuk Memperjelas Foto Buram Wajib Diingat

JAKARTA - Setidaknya ada 6 aplikasi untuk memperjelas foto buram yang sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan dokumentasi yang sangat berharga.

Namun problematika memperjelas foto yang buram kini sudah bisa terselesaikan dengan mudah, cepat dan berkualitas bagus. Salah satu jawabannya yaitu melakukan pengeditan melalui aplikasi.

Beberapa aplikasi yang akan diulas ini tentu bisa memperbaiki hasil jepretan yang buram menjadi bagus kembali. Sebab sangat menjengkelkan dan bikin kesal bila menemukan hasil tangkapan layar yang buram dan tidak jelas. Karena momen penting tidak akan terulang kembali.

Oleh karena itu bagi para pengguna smartphone mesti mengetahui beberapa aplikasi canggih satu ini. Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Jumat (01/09/2023) terkait 6 aplikasi untuk memperjelas foto buram.

1. Lightroom

Aplikasi pertama yang bisa kamu manfaatkan yaitu menggunakan Lightroom. Fitur pintar yang ditanamkan dalam aplikasi tersebut tergolong komplit. Sehingga menjadi salah satu andalan yang digunakan oleh banyak orang dalam memperjelas foto yang buram dengan cepat dan mudah.

