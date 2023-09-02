Bocoran Lenovo Legion Go yang Siap Tandingi Steam Deck dan ROG Ally

JAKARTA - Lenovo Legion Go memberikan dua bocoran mengenai perangkat gaming genggam mereka yang mampu bersaing dengan kompetitornya, Steam Deck dan ROG Ally. Dalam siaran pers yang dilakukan Jumat (1/8/2023), Lenovo secara resmi memberikan gambaran menyeluruh mengenai produk yang akan dirilis perusahaan tersebut.

Legion Go berbasis Windows 11 Home mirip seperti ASUS RoG Ally yang menawarkan beragam game yang kompatibel. Perangkat ini dilengkapi dengan prosesor AMD Ryzen Z1 Extreme dengan grafis AMD RNDA, menawarkan hingga 16GB RAM LPDDR5X berkecepatan tinggi 7500Mhz, dan opsi penyimpanan 256GB, 512GB, atau 1TB pada PCIe 4.0 SSD.

Pengisian daya super cepat

Dirangkum dari Slashgear, Lenovo membanggakan "Super Rapid Charge" yang diklaim dapat mengisi baterai hingga 100% dalam waktu hanya 80 menit, sambil melindungi baterai dari degradasi tambahan dengan mode power bypass. Lenovo juga menegaskan kipas Legion Go dapat beroperasi dalam "Quiet Mode" dengan tingkat kebisingan kurang dari 25dB.

Dengan kapasitas baterai mencap 49,2 Wh, Legion Go memiliki pengontrol yang dapat dilepas, dua port USB Type-C, slot microSD yang mendukung kartu hingga 2TB, jack audio combo 3,5mm, Wi-Fi 6E, dan Bluetooth 5.2. Joystick efek hall, yang digunakan pada pengontrol, diduga tidak mudah melayang akibat keausan daripada joystick biasa. Terdapat juga lingkaran RGB yang dapat diprogram di sekelilingnya untuk tujuan estetika.

Layar sentuhnya, dengan deskripsi sebagai "8.8-inch QHD+ 16:10 Lenovo PureSight gaming display," dapat mencapai hingga 500 nits kecerahan, mencakup 97% warna gamut DCI-P3, dan mendukung refresh rate 60Hz dan 144Hz, dengan resolusi mulai dari 800p hingga 1600p, melebihi tampilan Steam Deck dan ROG Ally.