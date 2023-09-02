Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Bocoran Lenovo Legion Go yang Siap Tandingi Steam Deck dan ROG Ally

Redaksi , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |20:01 WIB
Bocoran Lenovo Legion Go yang Siap Tandingi Steam Deck dan ROG Ally
Lenovo Legion Go (Foto: Slashgear)
A
A
A

JAKARTA - Lenovo Legion Go memberikan dua bocoran mengenai perangkat gaming genggam mereka yang mampu bersaing dengan kompetitornya, Steam Deck dan ROG Ally. Dalam siaran pers yang dilakukan Jumat (1/8/2023), Lenovo secara resmi memberikan gambaran menyeluruh mengenai produk yang akan dirilis perusahaan tersebut.

Legion Go berbasis Windows 11 Home mirip seperti ASUS RoG Ally yang menawarkan beragam game yang kompatibel. Perangkat ini dilengkapi dengan prosesor AMD Ryzen Z1 Extreme dengan grafis AMD RNDA, menawarkan hingga 16GB RAM LPDDR5X berkecepatan tinggi 7500Mhz, dan opsi penyimpanan 256GB, 512GB, atau 1TB pada PCIe 4.0 SSD.

Pengisian daya super cepat

Dirangkum dari Slashgear, Lenovo membanggakan "Super Rapid Charge" yang diklaim dapat mengisi baterai hingga 100% dalam waktu hanya 80 menit, sambil melindungi baterai dari degradasi tambahan dengan mode power bypass. Lenovo juga menegaskan kipas Legion Go dapat beroperasi dalam "Quiet Mode" dengan tingkat kebisingan kurang dari 25dB.

Dengan kapasitas baterai mencap 49,2 Wh, Legion Go memiliki pengontrol yang dapat dilepas, dua port USB Type-C, slot microSD yang mendukung kartu hingga 2TB, jack audio combo 3,5mm, Wi-Fi 6E, dan Bluetooth 5.2. Joystick efek hall, yang digunakan pada pengontrol, diduga tidak mudah melayang akibat keausan daripada joystick biasa. Terdapat juga lingkaran RGB yang dapat diprogram di sekelilingnya untuk tujuan estetika.

Layar sentuhnya, dengan deskripsi sebagai "8.8-inch QHD+ 16:10 Lenovo PureSight gaming display," dapat mencapai hingga 500 nits kecerahan, mencakup 97% warna gamut DCI-P3, dan mendukung refresh rate 60Hz dan 144Hz, dengan resolusi mulai dari 800p hingga 1600p, melebihi tampilan Steam Deck dan ROG Ally. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/57/2988990/lenovo_thinkstation_p8-QVkG_large.jpeg
Lenovo Luncurkan ThinkStation P8, Workstation Gahar untuk Para Profesional dan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/57/2982297/daystar_bot-78xN_large.jpg
Lenovo Rilis Daystar Bot, Robot Anjing Berkaki Enam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/02/57/2964685/lenovo-kenalkan-laptop-yang-dapat-diubah-jadi-android-T4eXlpeFuH.jpg
Lenovo Kenalkan Laptop yang Dapat Diubah Jadi Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/19/57/2923234/review-lenovo-yoga-pro-7-cocok-buat-siapa-saja-1yybPXXrOn.jpg
Review Lenovo Yoga Pro 7: Cocok Buat Siapa Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/57/2877188/lenovo-bikin-kacamata-gaming-untuk-sempurnakan-main-legion-go-wEnxcBdAr1.jpg
Lenovo Bikin Kacamata Gaming untuk Sempurnakan Main Legion Go
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/57/2866478/tampilan-legion-go-kembali-bocor-gabungan-steam-deck-dan-nintendo-switch-SHgTDM7rXd.jpg
Tampilan Legion Go Kembali Bocor, Gabungan Steam Deck dan Nintendo Switch
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement