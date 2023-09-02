5 Tips Mengatasi iCloud yang Selalu Penuh Secara Gratis!

JAKARTA – Para pengguna Apple sering kali mengalami iCloud yang penuh, meski belum lama menggunakan perangkat tersebut. Nyatanya, kapasitas 5GB gratis yang diberikan Apple tidak dapat menampung banyaknya file, gambar, ataupun cadangan perangkat Anda.

Cara termudah yang mungkin Anda lakukan adalah dengan berlangganan pada iCloud untuk mendapatkan ruang penyimpanan yang lebih banyak. Tapi lagi-lagi setelah membeli ruang tersebut Anda masih saja mendapatkan notifikasi bahwa iCloud Anda sudah penuh. Hal ini bukanlah cara ideal untuk mengatasi akun iCloud yang penuh.

Untuk mengosongkan sejumlah ruang penyimpanan, ikuti lima cara yang akan diberikan berikut ini agar iCloud Anda bersih dan tidak perlu lagi berlangganan untuk mendapatkan ruang yang lebih banyak.

1. Ketahui jenis file apa yang menghabiskan ruang

Buka pengaturan pada perangkat Anda, lalu pilih iCloud dan klik kelola penyimpanan. Pada tampilan di bagian atas akan ada diagram batang yang mununjukkan jenis file yang memenuhi ruang iCloud. Setelah itu, turunkan ke bawah untuk menemukan daftar detail aplikasi yang terinstal dan berapa banyak ruang penyimpanan yang digunakan.

Untuk menghapus file-file yang sudah tidak digunakan, buka iCloud dari app Pengaturan (iOS) atau app Preferensi Sistem (MacOS). Lalu klik kelola cadangan untuk melihat semua cadangan yang disimpan pada iCloud. Hapus file yang tidak diperlukan, dan ruang penyimpanan akan otomatis bertambah.

Sebelum melakukan hal ini, sebaiknya Anda periksa aplikasi apa saja yang dicadangkan ke akun iCloud. Anda tidak perlu menyimpan data dari setiap aplikasi di perangkat Anda. Untuk mematikan pencadangan aplikasi, cukup ketuk bar status untuk mengubahnya dari hijau menjadi abu-abu.

2. Hapus pesan lama

Jika Anda telah menggunakan iPhone tersebut selama bertahun-tahun dan menggunakan aplikasi pesan untuk berkomunikasi, jumlah pesan tersebut bisa mempengaruhi iCloud penuh, terlebih jika Anda mengirim banyak emoji dan foto.

Maka, jika Anda tidak memerlukan pesan tersebut lagi, Anda dapat menghapus pesan satu per satu atau secara keseluruhan. Perlu diingat, apabila menghapus pesan di satu perangkat, pesan tersebut akan terhapus pada semua perangkat Apple Anda.

Sebagai pilihan, Anda juga dapat memilih untuk hanya menghapus lampiran yang cenderung menggunakan penyimpanan yang tidak proporsial. Dari percakapan, ketuk nama kontak, lalu tombol info. Pilih lihat semua foto, dan pilih semua foto yang ingin dihapus.