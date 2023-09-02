Terungkap! Jejak Dinosaurus Terpanjang di Dunia Ada Di Texas

TEXAS – Akibat kekeringan berkepanjangan, peneliti menemukan sekitar 70 jejak kaki dinosaurus di Dinosaur Valley State Park di Glen Rose, Texas, Amerika Serikat. Jejak kaki ini diyakini berusia 110 juta tahun yang terendam dalam tanah di Sungai Paluxy yang mengalir pada zaman tersebut.

Para ahli percaya jejak yang ditemukan pada area yang dikenal situs Ball Room di taman nasional ini adalah milik dua spesies dinosaurus yang berbeda. Jejak kaki yang mirip seperti jejak kaki gajah merupakan milik Sauroposeidon berleher panjang yang besar.

Museum Sejarah Alam di London mengklain bahwa dinosaurus ini merupakan sebuah genus sauropoda, dengan panjang 100 kaki (30 meter) dan berat 110.000 pon. Sementara jejak kaki tiga jari diyakini jejak yang dibuat Acrocanthosaurus yang sangat besar.

Acrocanthosaurus adalah salah satu karnivora terbesar di Amerika Utara pada era Kapur Awal (145 juta hingga 101 juta tahun yang lalu) yang memiliki panjang sekital 40 kaki (12 meter).

Menurut video WKYC Channel 3 pada program “Lone Ranger Track”, jejak yang ditemukan pada taman nasional Texas ini merupakan salah satu jejak dinosaurus terpanjang di dunia.

Postingan dalam Facebook oleh petugas Friends of Dinosaur Valley state Park juga menyebutkan jejak kaki ini ditemukan pada hari Jumat, 25 Agustus dan menjadikan jejak paling banyak ditemukan di lokasi ini.