Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Terungkap! Jejak Dinosaurus Terpanjang di Dunia Ada Di Texas

Redaksi , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |13:06 WIB
Terungkap! Jejak Dinosaurus Terpanjang di Dunia Ada Di Texas
Jejak Dinosaurus terbesar ditemukan di Texas (Foto: Live Science)
A
A
A

TEXAS – Akibat kekeringan berkepanjangan, peneliti menemukan sekitar 70 jejak kaki dinosaurus di Dinosaur Valley State Park di Glen Rose, Texas, Amerika Serikat. Jejak kaki ini diyakini berusia 110 juta tahun yang terendam dalam tanah di Sungai Paluxy yang mengalir pada zaman tersebut.

Para ahli percaya jejak yang ditemukan pada area yang dikenal situs Ball Room di taman nasional ini adalah milik dua spesies dinosaurus yang berbeda. Jejak kaki yang mirip seperti jejak kaki gajah merupakan milik Sauroposeidon berleher panjang yang besar.

Museum Sejarah Alam di London mengklain bahwa dinosaurus ini merupakan sebuah genus sauropoda, dengan panjang 100 kaki (30 meter) dan berat 110.000 pon. Sementara jejak kaki tiga jari diyakini jejak yang dibuat Acrocanthosaurus yang sangat besar.

Acrocanthosaurus adalah salah satu karnivora terbesar di Amerika Utara pada era Kapur Awal (145 juta hingga 101 juta tahun yang lalu) yang memiliki panjang sekital 40 kaki (12 meter).

Menurut video WKYC Channel 3 pada program “Lone Ranger Track”, jejak yang ditemukan pada taman nasional Texas ini merupakan salah satu jejak dinosaurus terpanjang di dunia.

Postingan dalam Facebook oleh petugas Friends of Dinosaur Valley state Park juga menyebutkan jejak kaki ini ditemukan pada hari Jumat, 25 Agustus dan menjadikan jejak paling banyak ditemukan di lokasi ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/26/56/3107905/dinosaurus-6LmM_large.jpg
Kapan dan di Mana Dinosaurus Pertama Kali Berevolusi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/56/2913067/penelitian-ungkap-penyebab-kepunahan-dinosaurus-bukan-karena-ledakan-asteroid-m89Cn8r425.jpeg
Penelitian Ungkap Penyebab Kepunahan Dinosaurus Bukan karena Ledakan Asteroid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/26/56/2908607/ini-megapredator-penguasa-puncak-rantai-makanan-laut-selama-80-juta-tahun-lamanya-8yYH9CMhla.jpeg
Ini Megapredator Penguasa Puncak Rantai Makanan Laut Selama 80 Juta Tahun Lamanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/56/2895922/dinosaurus-berukuran-titan-dengan-leher-panjang-ditemukan-di-eropa-QA2VNyXbFm.jpeg
Dinosaurus Berukuran Titan dengan Leher Panjang Ditemukan di Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/01/56/2892615/peneliti-ungkap-bulu-dinosaurus-punya-mirip-dengan-burung-zaman-sekarang-zilBP0Ooqk.jpeg
Peneliti Ungkap Bulu Dinosaurus Punya Mirip dengan Burung Zaman Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/56/2887166/ilmuwan-temukan-tengkorak-lebih-besar-dan-tua-dari-dinosaurus-siBPcVefzj.jpg
Ilmuwan Temukan Tengkorak Lebih Besar dan Tua dari Dinosaurus
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement