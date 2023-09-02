Peneliti Butuh Dana Rp22 Miliar Lebih untuk Ungkap Misteri Fragmen Alien di Papua Nugini

MASSACHUSETTS - Peneliti dan astrofisikawan dari Harvard, Avi Loeb buka suara soal kehebohan yang dia timbulkan beberapa waktu lalu. Dalam pengakuannya kepada Daily Mail, Sabtu (2/9/2023), Loeb mengungkap banyak hal tentang fragmen alien yang dia dan timnya temukan di kedalaman laut Papua Nugini.

Loeb mengatakan hingga saat ini penelitian terhadap fragmen tersebut masih terus dilakukan. Tapi penelitian benda-benda asing itu tidak akan mudah dan perlu biaya. Pasalnya benda-benda tersebut bukanlah benda-benda normal yang biasa ditemukan di Bumi.

Dia mengatakan saat ini butuh dana sebesar 1,5 juta dolar AS atau sekitar Rp22,5 miliar untuk memulihkan seperti semula fragmen-fragmen alien itu. Dana itu hanya akan digunakan untuk merestorasi kembali fragmen alien.

"Kami memperkirakan bahwa penelitian lebih lanjut akan memakan biaya beberapa kali lebih mahal," ujarnya.

Dia memahami saat ini temuan dan klaim yang dia lakukan soal fragmen alien itu membuat banyak ilmuan heboh. Dia mengerti kondisi tersebut terjadi karena temuannya belum mendapatkan pengujian lebih lanjut secara ilmiah dari rekan-rekannya.

"Saya sangat menanti proses itu dengan tangan terbuka," jelasnya.