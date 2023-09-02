Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kolaborasi SnackVideo dan PRIMA DMI Dorong Pengguna Berbuat Kebaikan Lewat Konten Positif

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |18:27 WIB
Kolaborasi SnackVideo dan PRIMA DMI Dorong Pengguna Berbuat Kebaikan Lewat Konten Positif
SnackVideo berkolaborasi dengan PRIMA DMI (Foto: SnackVideo)
A
A
A

JAKARTA - SnackVideo dan Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia (PRIMA DMI) berkolaborasi untuk mendorong pengguna berbuat kebaikan lewat konten yang mereka bagikan.

Kolaborasi ini pun diharapkan dapat memberikan konten-konten positif, baik dari konten edukasi maupun keagamaan.

“Melalui kolaborasi dengan PRIMA DMI, SnackVideo memaksimalkan aplikasi mobile-nya untuk mendorong para pengguna berbuat kebaikan. Telah hadir fitur yang sangat memudahkan untuk mengakses konten-konten keagamaan, dan ke depan akan bertambah, hingga diadakannya kegiatan edukasi terkait video pendek serta live streaming,” kata Head of Marketing SnackVideo Indonesia, Dina Bhirawa dalam keterangannya.

Di setiap sudut masjid yang berada di bawah naungan PRIMA DMI ke depannya akan terdapat beberapa QR code untuk memudahkan pengguna SnackVideo mengakses doa-doa dan konten keagamaan, baik untuk dibaca di keseharian maupun saat-saat tertentu, serta berbagai konten keagamaan lain yang pastinya bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa, juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekitar 15 masjid sudah menerapkan fitur ini, dan ke depan akan diikuti oleh seluruh masjid lainnya yang berada di bawah naungan PRIMA DMI.

Tak cuma itu, untuk anak muda yang umumnya gemar mengunggah konten video pendek, SnackVideo juga mengadakan pelatihan untuk PRIMA DMI soal bagaimana cara membuat konten video pendek yang baik. Termasuk, pelatihan menggelar live streaming berkualitas, contohnya ketika ada kegiatan tabligh akbar atau khotbah Jumat atau kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.

Kolaborasi antara SnackVideo dengan PRIMA DMI makin lengkap dengan hadirnya salah satu ustaz kenamaan Indonesia, yakni Ustaz Abdul Somad, yang beberapa waktu lalu tampil secara live streaming dalam konten SnackVideo saat tabligh akbar. Selanjutnya, masjid-masjid di bawah naungan PRIMA DMI yang menggelar tabligh akbar pun akan menyajikan live streaming di SnackVideo, tentunya bersama ustaz-ustaz yang tidak kalah ternama. Pengguna SnackVideo bisa mengikuti zikir bersama, serta memperoleh siraman rohani dari para ustaz, dengan nyaman dari mana saja.

“Semoga pengguna SnackVideo bisa lebih mudah mendapatkan konten keagamaan dalam menimba pahala, juga berbagi kebaikan melalui konten video pendek.” Harap Dina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
