HOME OTOTEKNO TECHNO

2 Negara ASEAN yang Sudah Gunakan Starlink, Indonesia Nyusul?

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |14:39 WIB
2 Negara ASEAN yang Sudah Gunakan Starlink, Indonesia <i>Nyusul</i>?
Starlink milik Elon Musk (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Layanan Starlink milik Elon Musk masih menjadi pembahasan yang menarik untuk diulas. Pasalnya layanan internet cepat yang memanfaatkan satelit itu baru hadir di dua negara di Asia Tenggara.

Seperti diketahui, Starlink memanfaatkan satelit luar angkasa, bukan menggunakan kabel fiber optic yang umum digunakan oleh banyak operator di Indonesia. Hal inilah yang membuat kecepatan internet mereka begitu ngebut.

Setelah memancarkan jariangan broadband ke bumi lewat satelit, jaringan tersebut akan ditangkap oleh Starlink Base di area rumah pengguna. Perangkat WiFi Router berfungsi untuk menyalurkan kembali jaringan tersebut ke gadget pengguna.

Kecepatan akses internet yang ditawarkan Starlink tidak main-main karena berkisar pada angka 100 Mbps hingga 200 Mbps, dengan waktu transfer data atau latensi 20 ms. 

Di Asia Tenggara sendiri, Starlink ternyata baru hadir tahun ini di dua negara tetangga, yakni Filipina dan Malaysia. Menariknya Filipina bahkan menjadi negara kedua yang menggunakan Starlink setelah Jepang.

Dalam laman resmi Starlink, mereka mengumumkan kehadiran di Filipina pada Februari 2023 kemarin. Kabar bahagia itu pun juga disampaikan oleh Elon Musk di akun X pribadinya.

"Bersiap! Starlink sekarang tersedia di Filipina!" tulis Bos SpaceX itu pada 22 Februari lalu.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
