4 Fitur WhatsApp Business yang Berguna untuk Meningkatkan Penjualan

JAKARTA - Anda perlu mengetahui fitur menarik di WhatsApp Business jika ingin meningkatkan penjualan dan memiliki usaha yang lebih baik lagi.

Seperti yang diketahui, WhatsApp Business bertujuan untuk memudahkan para pebisnis untuk terhubung secara langsung dengan pelanggan agar dapat membantu mempromosikan produk mereka. Ini dia empat tips yang dapat Anda lakukan agar penjualan bisnis Anda bertahan.

1. Perbaiki Profil Bisnis Anda

Sangat penting untuk memastikan bahwa profil Anda lengkap, diperbarui, dan menarik. Tambahkan informasi penting seperti jam kerja, lokasi, tautan situs web, dan deskripsi yang menarik tentang bisnis Anda.

2. Manfaatkan Balasan Cepat

Balasan cepat berfungsi untuk mempersingkat waktu, menjamin konsistensi, dan mempercepat jawaban. Anggap saja konsumen bertanya tentang jam buka atau kebijakan barang Anda; balasan cepat dapat memberikan respons yang instan dan akurat.

3. Berinteraksi dengan Pelanggan lewat Pembaruan Status

Anda dapat menggunakannya untuk menunjukkan produk baru, aktivitas di balik layar, atau informasi menarik. Status ini dapat membuat bisnis Anda terlihat lebih personal dan menarik.