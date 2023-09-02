Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

4 Fitur WhatsApp Business yang Berguna untuk Meningkatkan Penjualan

Redaksi , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |17:06 WIB
4 Fitur WhatsApp Business yang Berguna untuk Meningkatkan Penjualan
Fitur WhatsApp Business (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Anda perlu mengetahui fitur menarik di WhatsApp Business jika ingin meningkatkan penjualan dan memiliki usaha yang lebih baik lagi. 

Seperti yang diketahui, WhatsApp Business bertujuan untuk memudahkan para pebisnis untuk terhubung secara langsung dengan pelanggan agar dapat membantu mempromosikan produk mereka. Ini dia empat tips yang dapat Anda lakukan agar penjualan bisnis Anda bertahan. 

1. Perbaiki Profil Bisnis Anda

Sangat penting untuk memastikan bahwa profil Anda lengkap, diperbarui, dan menarik. Tambahkan informasi penting seperti jam kerja, lokasi, tautan situs web, dan deskripsi yang menarik tentang bisnis Anda. 

2. Manfaatkan Balasan Cepat

Balasan cepat berfungsi untuk mempersingkat waktu, menjamin konsistensi, dan mempercepat jawaban. Anggap saja konsumen bertanya tentang jam buka atau kebijakan barang Anda; balasan cepat dapat memberikan respons yang instan dan akurat.

3. Berinteraksi dengan Pelanggan lewat Pembaruan Status

Anda dapat menggunakannya untuk menunjukkan produk baru, aktivitas di balik layar, atau informasi menarik. Status ini dapat membuat bisnis Anda terlihat lebih personal dan menarik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/16/3186453/whatsapp-7fRc_large.jpg
Berikut Cara Setting Penyimpanan WhatsApp Agar Memori HP Tak Penuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/16/3176485/whatsapp-M7cU_large.jpg
Cara Aman Kirim Foto Sekali Lihat di WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/16/3172340/whatsapp-3AlC_large.jpg
Cara Melihat Pesan WhatsApp yang Sudah Dihapus Pengirim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/57/3164397/whatsapp-SyNB_large.jpg
Apa Fungsi Scheduled Call di Fitur Baru WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/57/3149951/whatsapp-sePV_large.jpg
Dinilai Berisiko Tinggi, DPR AS Larang WhatsApp dari Semua Perangkatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/57/3145339/status_whatsapp_kini_bisa_dibagikan_pengguna_lain-7Bo0_large.jpg
WhatsApp Kembangkan Fitur Baru, Kini Status Bisa Dibagikan Pengguna Lain
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement