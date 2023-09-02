Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Isu Rangka eSAF Keropos Tak Ganggu Penjualan Motor Bekas di Pasaran

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |16:06 WIB
Isu Rangka eSAF Keropos Tak Ganggu Penjualan Motor Bekas di Pasaran
Kasus rangka eSAF tak pengaruhi penjualan motor bekas Honda (Foto: Honda)
A
A
A

JAKARTA - Kasus rangka eSAF (enhanced Smart Architechture Frame) milik Honda dituding mudah berkarat dan keropos. Tapi masalah itu ternyata tidak berpengaruh bagi penjualan motor bekas.

Sekadar informasi, rangka eSAF pertama kali digunakan di skuter matik Honda Genio pada 2019 lalu. Kemudian, itu jadi platform bersama yang juga dipasang pada Honda BeAT, BeAT Street, Scoopy, dan model terbaru Vario 160.

Setelah empat tahun berjalan, skutik Honda yang menggunakan rangka eSAF juga banyak beredar di pasar motor bekas. 

Head of Digital Business Adira Finance, Edwin Kartawinata, mengatakan di platform Momotor, penjualan motor dengan rangka eSAF cukup tinggi.

“Berdasarkan data dari Momotor, ternyata masih (jual motor rangka eSAF). Saya tidak mau berkomentar banyak dari eSAF, tapi dari sisi kami Momotor isu tentang rangka eSAF itu tidak berdampak ke penjualan motor di Momotor,” kata Edwin kepada wartawan di Jakarta Utara, Jumat (1/8/2023).

Sebagai platform jual-beli motor bekas, Edwin mengatakan dengan adanya kasus rangka eSAF yang dituding berkarat tak membuat Momotor menyediakan inspeksi khusus. Seluruh prosedur dilakukan sesuai standar dan juga berdasarkan permintaan konsumen.

“Bagi konsumen yang ingin melakukan tukar tambah itu memang kita pastinya kalau inspeksi itu bodi terus yang pasti pemakaian part fast moving seperti ban, kampas rem, tapi juga kerangka. Sebenarnya yang kita cek itu rangka ada karat atau tidak,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/53/3129713/motor_honda-9CF7_large.jpeg
Motor Listrik hingga Sport Honda Didiskon hingga Rp8 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/53/3122493/honda_ct_i12-CicK_large.jpg
2 Motor Bebek Termahal di Indonesia, Salah Satunya Tembus Rp80 Juta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/53/3042187/kode_mil_honda-QY4F_large.jpg
Kode MIL Honda, Begini Cara Membacanya dan Mengetahui Indikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/53/3030728/honda_dream_125-Xhfe_large.jpg
Masih Ingat Honda Kirana? Kini Hadir Kembali dengan Mesin Injeksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/53/3029471/honda_stylo-ND0C_large.jpg
Segini Update Harga Honda Stylo 160 Per Juli 2024 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/53/3028459/honda_dash-DjCf_large.jpg
Honda Luncurkan Motor Bebek Baru Irit BBM, Satu Liter Tembus 55 Km
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement