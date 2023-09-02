Isu Rangka eSAF Keropos Tak Ganggu Penjualan Motor Bekas di Pasaran

JAKARTA - Kasus rangka eSAF (enhanced Smart Architechture Frame) milik Honda dituding mudah berkarat dan keropos. Tapi masalah itu ternyata tidak berpengaruh bagi penjualan motor bekas.

Sekadar informasi, rangka eSAF pertama kali digunakan di skuter matik Honda Genio pada 2019 lalu. Kemudian, itu jadi platform bersama yang juga dipasang pada Honda BeAT, BeAT Street, Scoopy, dan model terbaru Vario 160.

Setelah empat tahun berjalan, skutik Honda yang menggunakan rangka eSAF juga banyak beredar di pasar motor bekas.

Head of Digital Business Adira Finance, Edwin Kartawinata, mengatakan di platform Momotor, penjualan motor dengan rangka eSAF cukup tinggi.

“Berdasarkan data dari Momotor, ternyata masih (jual motor rangka eSAF). Saya tidak mau berkomentar banyak dari eSAF, tapi dari sisi kami Momotor isu tentang rangka eSAF itu tidak berdampak ke penjualan motor di Momotor,” kata Edwin kepada wartawan di Jakarta Utara, Jumat (1/8/2023).

Sebagai platform jual-beli motor bekas, Edwin mengatakan dengan adanya kasus rangka eSAF yang dituding berkarat tak membuat Momotor menyediakan inspeksi khusus. Seluruh prosedur dilakukan sesuai standar dan juga berdasarkan permintaan konsumen.

“Bagi konsumen yang ingin melakukan tukar tambah itu memang kita pastinya kalau inspeksi itu bodi terus yang pasti pemakaian part fast moving seperti ban, kampas rem, tapi juga kerangka. Sebenarnya yang kita cek itu rangka ada karat atau tidak,” ujarnya.