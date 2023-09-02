Mobil Listrik Buas Hyundai Ioniq 5 N Dibanderol Rp1 Miliaran

JAKARTA – Hyundai Ioniq 5 N resmi melucur pada pertengahan Juli 2023 dengan harga 111 ribu dolar Australia atau nyaris Rp1,1 miliar. Ini merupakan mobil listrik garapan Hyundai N, yang dikenal memproduksi model berteknologi tinggi dan performa buas.

Ditunjukkan pertama kepada publik di ajang Goodwood Festival of Speed, akhirnya Hyundai Ioniq 5 N dijual di Australia. Acara pre-sale khusus diadakan pada 15 September 2023, selama 12 jam.

Selama periode 12 jam ini, pelanggan akan dapat mengkonfigurasi Ioniq 5 N impian mereka melalui situs web Hyundai Australia. Mereka dapat mengamankan pesanan dengan deposit sebesar 2.000 dolar Australia atau setara Rp19,6 jutaan.

Mereka yang memesan Ioniq 5 N melalui pre-sales, akan menerima paket hadiah yang mencakup dua kotak Hyundai N. Itu dibuat bersama dengan Pelican, dan merchandise lainnya, dengan total nilai sekitar 1.000 dolar Australia atau Rp8 jutaan.

Menariknya, Ioniq 5 N hanya akan tersedia dalam satu versi lengkap dan satu-satunya pilihan adalah Vision Roof seharga 2.000 dolar Australia dan cat matte seharga 1.000 dolar Australia.

Pembeli dapat memesan EV potensial mereka dalam Performance Blue Matte, Performance Blue, Abyss Black, Cyber Grey, Ecotronic Grey, Atlas White Matte, Atlas White, Gravity Gold Matte, dan Soultronic Orange.