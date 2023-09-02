Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tak Lolos Uji Emisi, Siap-siap Bayar Denda Rp250-500 Ribu!

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |13:53 WIB
Tak Lolos Uji Emisi, Siap-siap Bayar Denda Rp250-500 Ribu!
Uji Emisi kendaraan bermotor untuk mengurangi polusi udara (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Kepolisian mulai memberlakukan tindak tilang bagi sepeda motor dan mobil yang tak lolos uji emisi. Hal itu mulai diterapkan pada, Jumat (1/9/2023), setelah dilakukan percobaan pada akhir Agustus lalu.

Mobil dan motor yang terbukti melebihi ambang batas emisi akan langsung dikenakan sanksi tilang. Namun, perlu dicatat tidak semua motor dan mobil menjadi sasaran dalam razia uji emisi ini, melainkan kendaraan yang usianya di atas tiga tahun.

Penindakan yang dilakukan kepolisian berdasarkan pada pasal 285 dan 286 Undang-undang no.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal tersebut menyabutkan kendaraan yang belum uji emisi dianggap tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.

Untuk sanksi denda yang dibebankan adalah paling besar Rp250 ribu untuk sepeda motor dan Rp500 ribu untuk mobil. Bahkan, ada sanksi kurungan paling lama 1 bulan untuk pengendara roda dua, dan 2 bulan untuk roda empat.

“Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam, pasal 106 ayat 3 juncto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu,” bunyi pasal 285.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/52/3094042/uji_emisi-ktRO_large.jpg
Tiru AS, Lolos Uji Emisi Diusulkan Jadi Syarat Perpanjang STNK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/52/2915897/sempat-bikin-geger-begini-fakta-isu-pembatasan-kendaraan-tua-di-jakarta-3DxKynQ2f0.jpg
Sempat Bikin Geger, Begini Fakta Isu Pembatasan Kendaraan Tua di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/53/2914236/pemprov-dki-jakarta-pastikan-razia-uji-emisi-berlanjut-meski-tanpa-sanksi-tilang-toJxoOQerX.jpg
Pemprov DKI Jakarta Pastikan Razia Uji Emisi Berlanjut, Meski Tanpa Sanksi Tilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/53/2913747/tilang-uji-emisi-diberhentikan-begini-reaksi-warganet-PbQz5EGYvV.jpg
Tilang Uji Emisi Diberhentikan, Begini Reaksi Warganet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/53/2913090/ini-penyebab-angka-co-tinggi-saat-uji-emisi-motor-9fbirpB4PA.jpg
Ini Penyebab Angka CO Tinggi saat Uji Emisi Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/52/2912569/catat-begini-syarat-kendaraan-lolos-tilang-uji-emisi-K2THBwTKzH.jpg
Catat Begini Syarat Kendaraan Lolos Tilang Uji Emisi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement