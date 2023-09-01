Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

9 Cara Merawat Ban Mobil agar Tidak Cepat Aus, Wajib Diketahui!

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |09:03 WIB
9 Cara Merawat Ban Mobil agar Tidak Cepat Aus, Wajib Diketahui!
Ilustrasi Cara Merawat Ban Mobil (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Cara merawat mobil agar tidak cepat aus sering kali dicari para pengendara roda empat. Pasalnya, ban mobil merupakan bagian penting yang harus dirawat dengan baik.

Jika tidak, mobil yang sering bersentuhan langsung dengan permukaan jalan bisa aus dan rentan terjadi kecelakaan. Untuk itu, jangan pernah lupa melakukan perawatan ban mobil agar tidak cepat aus.

1. Lakukan rotasi ban mobil secara berkala

Rotasi ban adalah proses memindahkan posisi ban dari satu sisi kendaraan ke sisi yang lain secara berkala. Dengan melakukan rotasi ban, maka tekanan yang terjadi pada ban mobil akan merata sehingga ban mobil tidak cepat aus atau rusak.

Rotasi ban sebaiknya dilakukan setiap 5.000 - 10.000 km atau setiap enam bulan sekali.

2. Periksa tekanan angin

Mungkin terlihat sepele, tapi pemeriksaan tekanan angin ban harus diperhatikan. Jangan sampai berlebihan atau kurang, sehingga menyebabkan mobil tidak stabil saat dikendarai, apalagi dengan kecepatan tinggi.

Selain menjaga usia ban lebih lama, perawatan ini juga membantu mobil lebih hemat bahan bakar. Sebaiknya lakukan pengisian angin ban jika tekanan ban mulai berkurang dan secara berkala setidaknya dua minggu sekali.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/15/3175552/ban_turanza_6-uC3f_large.jpg
Suplai Ban, Bridgestone Ungkap Bakal Ada SUV Baru di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/15/3175366/presdie_bridgestone_indonesia_mukiat_sutikno-JGWV_large.jpg
Penjualan Mobil Lesu, Ban Juga Terdampak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/15/3173699/ban_motor-bDuM_large.jpg
Ban Bocor Samping Tak Bisa Ditambal, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/15/3173680/dunlop-9h1a_large.jpg
Perkuat Pasar, Dunlop Gandeng Produsen Ban Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/199/3164815/bridgestone-Bugc_large.jpg
Bridgestone Luncurkan Ban Radial untuk Kendaraan Niaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/26/52/3107893/bridgestone_turanza-m9PV_large.jpg
Market EV Terus Berkembang, Bridgestone Siapkan Ban Khusus Mobil Listrik
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement