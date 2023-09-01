9 Cara Merawat Ban Mobil agar Tidak Cepat Aus, Wajib Diketahui!

JAKARTA - Cara merawat mobil agar tidak cepat aus sering kali dicari para pengendara roda empat. Pasalnya, ban mobil merupakan bagian penting yang harus dirawat dengan baik.

Jika tidak, mobil yang sering bersentuhan langsung dengan permukaan jalan bisa aus dan rentan terjadi kecelakaan. Untuk itu, jangan pernah lupa melakukan perawatan ban mobil agar tidak cepat aus.

1. Lakukan rotasi ban mobil secara berkala

Rotasi ban adalah proses memindahkan posisi ban dari satu sisi kendaraan ke sisi yang lain secara berkala. Dengan melakukan rotasi ban, maka tekanan yang terjadi pada ban mobil akan merata sehingga ban mobil tidak cepat aus atau rusak.

Rotasi ban sebaiknya dilakukan setiap 5.000 - 10.000 km atau setiap enam bulan sekali.

2. Periksa tekanan angin

Mungkin terlihat sepele, tapi pemeriksaan tekanan angin ban harus diperhatikan. Jangan sampai berlebihan atau kurang, sehingga menyebabkan mobil tidak stabil saat dikendarai, apalagi dengan kecepatan tinggi.

Selain menjaga usia ban lebih lama, perawatan ini juga membantu mobil lebih hemat bahan bakar. Sebaiknya lakukan pengisian angin ban jika tekanan ban mulai berkurang dan secara berkala setidaknya dua minggu sekali.