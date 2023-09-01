Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Intip 6 Koleksi Mobil Atta Halilintar, Capai Milliaran Rupiah

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |17:25 WIB
Ilustrasi koleksi mobil Atta Halilintar (Foto: Instagram/@Attahalilintar)
JAKARTA - Koleksi mobil Atta Halilintar sudah pasti sangat menarik untuk dikulik satu per satu karena sosoknya yang sangat dikenal masyarakat.

Artis sekaligus Youtuber Atta Halilintar memang dikenal memiliki hobi otomotif yang membuat iri banyak kaum adam. Bagaimana tidak, dia gemar menunjukkan beberapa koleksi mobil mewah dan sport yang dimilikinya.

Meskipun ada beberapa unit yang sudah dijual, namun masih tetap menyisakan mobil yang bernominal fantastis mencapai miliaran rupiah. Penasaran? Intip ulasan satu ini.

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Jumat (1/9/2023) terkait koleksi mobil Atta Halilintar.

1. Mustang Shelby GT 500

Siapa yang tidak kenal dengan artis sekaligus youtuber ternama Atta Halilintar. Mobil ini dibeli Atta untuk dipakai di acara pernikahannya dengan Aurel Hermansyah beberapa waktu lalu. Mustang Shelby GT500 ini berbekal mesin V8 dengan tenaga 5000cc ini termasuk mobil langka.

Kabar yang beredar mobil buatan amerika ini hanya ada 10 unit saja di Indonesia. Mobil muscle car dengan desain yang gagah dan antik ini membuat siapapun pasti akan melihatnya. Karena termasuk mobil langka maka harga mobil ini gelap disesuaikan dengan kondisi .

Halaman:
1 2
      
